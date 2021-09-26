E奶直播主掉皮夾遭偷5千　涉案男找到了！他爽花贓款後再回現場

▲女主播周曉悅日前在內湖等待友人時不甚遺落錢包，卻遭目擊者郭男刻意侵占，警方26日約談涉案人。（圖／翻攝周女臉書）

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區文德路捷運站附近出現一名男子徘徊觀察，刻意侵占一知名E奶女直播主「周曉悅」遺落在人行道上的錢包，這名男子目擊女直播主遺落下錢包，非但沒上前提醒，甚至等到女子上車離開後，來來回回佯裝路人趁機撿走錢包，以為過程沒人發現，沒想到犯案行為全被監視器錄了下來。

事後女直播主PO出監視器求助，內湖警方也在26日約談涉嫌侵占的郭姓男子（37歲）到案說明，郭嫌到案後否認有取走周姓女主播皮包內，約有5千元財物、加上金融卡、信用卡及部分證件，但因監視器把涉嫌侵占的郭男拍的一清二楚，警方訊後仍將他依觸犯侵占遺失物罪嫌函送士林地檢署偵辦。

▲周姓女直播主等朋友來接時，皮夾不慎遺落，遭1名黑衣男子順手牽羊。（圖／畫面翻攝《爆料公社公開版》）

24歲的周姓女直播主，20日凌晨2時許在內湖與朋友聚會，酒後準備返家時，正在等車來接準備返家，蹲在路邊等車時，發現1名男子從旁邊經過看了她一眼。周女不以為意，等朋友開車抵達，隨即上車離開，但事後發現皮夾不見，裡面除了5千元之外，還有身份證件等物品，事後返回現場調閱監視器，才發現是該名男子拿走。





▲周姓女直播主等朋友來接時，皮夾不慎遺落，遭1名黑衣男子順手牽羊。（圖／畫面翻攝《爆料公社公開版》）

監視器畫面拍下，身穿黑色衣服的男子，經過蹲在路旁的周姓女直播主，不斷地看著周女，事後等周女離開後，又折返現場，先觀察四處觀察後，將皮夾踢往旁邊，並起身撿起皮夾。該男先將皮夾內的5千元拿走，並將皮夾留在現場，事後又折返拿起皮夾反覆觀看，又將皮夾放下，最後疑似跑去超商購物，提著大包小包又折返，第3度將皮夾拿起查看。

周姓女直播主調閱監視器後，發現當時覺得黑衣男怪怪的，但沒有多想，沒想到原來對方盯上她夾掉在地上的皮夾，周女看到監視器氣得直呼反諷「裡面有好幾千塊，好爽唷」、「我辛苦賺的錢」。內湖警方26日宣告偵破，約談拿走皮包男子到案。

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