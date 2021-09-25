2加國公民結束1019天拘留「抵達加拿大」！總理親自到場接機

▲ 2名加拿大公民被中國政府拘留逾千日獲釋，當地時間25日清晨抵達加拿大。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中國華為財務長孟晚舟獲釋登機返回中國的消息傳出後，被中國拘留的加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）、外交官康明凱（Michael Kovrig）也獲釋搭上返回加拿大的班機，並在稍早抵達加拿大卡加立（Calgary）國際機場，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也親自到場接機。

隨著加拿大法官下令終結對孟晚舟的引渡程序，解除保釋條件將她釋放，杜魯道25日也證實，史佩弗與康明凱已獲釋。2人在25日清晨抵達位於亞伯達省（Alberta）的卡加立國際機場，杜魯道也到場迎接，結束在中國超過1000天的拘留。

BREAKING – Prime Minister Justin Trudeau says Michael Kovrig and Micheal Spavor are on a plane back to Canada right now. After a 1000+ days in a Chinese prison, the two Michaels are on their way back home #cdnpoli https://t.co/0RD39Rv075 pic.twitter.com/mQw0h1xTqC — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) September 25, 2021

杜魯道表示，這兩個人經歷了不可想像的艱難與苦難，但他們展現的毅力、韌性，都讓我們深受啟發。康明凱任職的國際危機組織（International Crisis Group）副主席艾羅（Comfort Ero）也肯定北京釋放康明凱和史佩弗的做為，並稱是「這是最公正的決定」。

加拿大電視公司新聞網報導，史佩弗與康明凱在2018年12月遭中方逮捕，因間諜罪被拘留長達1019天，被外界廣泛認定為針對加拿大據美國逮捕令逮捕孟晚舟的報復性動作，但中方始終否認這2起案件有任何關連。這也使得中國與加拿大政府外交關係緊繃。

▲華為財務長孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，孟晚舟因被美國指控詐欺，2018年12月在加拿大被捕。這起事件激怒中國，引發其與美國、加拿大關係緊張，北京隨後也拘留2名加國公民，被指為中國的「人質外交」。經過近3年的法律戰，孟晚舟24日與美國司法部達成暫緩起訴協議，在加拿大法官終結引渡程序後，已搭上返回中國深圳的班機，而2名加國公民如今也抵達加拿大。

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