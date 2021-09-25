禿頭叔摟嫩妹狂喇舌　網人臉辨識發現「疑是已婚教授」本尊喊冤報警

▲摟著正妹的大叔被指一名已婚教授。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸一名中年大叔日前在音樂節活動上抱著一名年輕正妹瘋狂喇舌，完全不在意旁人眼光，過程被一旁的目擊者拍下上傳。不料，相關影片、照片瘋傳之後，竟有網友指出，該名中年大叔是廣西民族師範學院的教授，已經結婚多年，妻子也在學校工作。

根據《紅星新聞》報導，網友是透過網路上的人臉辨識系統功能，發現該名摟妹喇舌的中年大叔，與廣西民族師範學院的教授馮永君長得非常相似。另名網友也指出，馮永君曾擔任該校馬克思主義學院的院長，已經結婚多年，妻子也在同一間學校工作。

▼大叔與正妹瘋狂喇舌，不在意旁人眼光。（圖／翻攝微博）



事件爆發之後，馮永君很快出來喊冤，他表示，可以用自己的人格保證，這不是他的事情，照片裡面的人根本不是他，「網路上的照片不知道網友是用什麼軟體搜尋到的，因為我們相貌相似，就把我的照片也發在網路上。」

馮永君指出，近兩年來，他一直和妻子在學校內，忙著備課和寫論文，並沒有去參加音樂節，而且出入學校公共場所也有師生監督，「學院的一些老師也看到了網路上的東西，他們都跟我很熟，知道那不是我，還勸我趕緊報警處理。」

馮永君認為，是有些人惡意博取流量，他已經在學校附近的派出所報案，希望警方調查，追究惡搞者的責任，還他名譽清白。

另外，也有一名自稱是照片內中年大叔的網友表示，那是他跟他妻子，相關言論已經嚴重了兩人的生活，他已經前往河北正定縣的一處派出所報案。