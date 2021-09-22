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像靜物般被任意把玩！ 女學生揭狼教授「環抱親臉」猥褻實錄

▲女學生畢業後爆料，在校期間被一名狼師猥褻騷擾。（圖／翻攝微博狗日的烏格爾）

▲▲女學生畢業後爆料，在校期間被一名狼師猥褻騷擾。（圖／翻攝微博狗日的烏格爾，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸內蒙財經大學的一名畢業生17日在微博「狗日的烏格爾」上發文，親揭一位名叫烏峰的教授「淫行」。據了解，烏峰利用職務之便接近女學生，不僅在辦公室內雙手環抱親女學生臉，甚至在取得聯繫方式後便持續向她發送，「我愛你」；「下次抱著親嘴好嗎」等不堪的騷擾文字。爆料文章也引起網友關注，校方也正進行調查。

▲女學生畢業後爆料，在校期間被一名狼師猥褻騷擾。（圖／翻攝微博狗日的烏格爾）

女學生指出，她在2018年9月就讀內蒙古財經大學本科的第二年，因托馬克思主義基本原理課程的教授烏峰從國外帶書並互相加了微信而開始熟識，「未曾想到，這托人買書一事，竟成了我噩夢的開端。」

女學生說，第一次去烏教授辦公室，「剛一見面，他突然抱住我，手臂環著我，開始親我的臉，緊接著又將額頭貼住我的額頭，那距離近到鼻子要抵在一起。我當時被嚇懵了，大腦一片空白，只覺得身體像被膠水粘住了那樣動彈不得。」
烏峰見女學生露出徬徨的神情便毫不遮掩地笑說，「你們漢族人就是容易想多。」此後，烏峰便不斷透過微信發出，「「我愛你」；「下次見了抱著親嘴」；「睡了嗎」；「想你了」等訊息，甚至發出帶性暗示的照片，超越尋常師生交流的界限。

▲女學生畢業後爆料，在校期間被一名狼師猥褻騷擾。（圖／翻攝微博狗日的烏格爾）

不僅如此，烏峰還邀請女學生參與「多人在場」的飯局以卸下女學生心防。女學生指出，烏峰在整場飯局，不停在桌子下摸女學生手，「我焦灼又膽怯地坐在旁邊，像一件靜默的擺物，被肆意地把玩。最後臨近宿舍門禁時間了，我才終於有機會脫身。可是在走之前，他提出讓我抱他，當時無助的我，為了能盡快離開，只能痛苦地把他無禮的要求當作分別時的禮物。」

▲女學生畢業後爆料，在校期間被一名狼師猥褻騷擾。（圖／翻攝微博狗日的烏格爾）

據了解，這名女學生在畢業後才敢將整起事件對外界曝光，內蒙財大在事件發酵後也迅速召開會議，正調查覈實中，學校相關人員表示，目前已經採取了一些措施，而調查取證也需要一些時間，如有進展會及時公佈。

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