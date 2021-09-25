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報關業被重罰嚴查！超過2000海外包裹全卡關　在倉庫堆成小山

▲▼我的包裹呢？報關業遭罰逾2千貨物全卡關。（圖／東森新聞）

▲報關業遭政府重罰，超過2千包裹卡關。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

最近有許多民眾哀號，從海外網購的商品，等好久都沒有收到，也有許多代購業者反應，商品卡在海關進不來，主要原因是國內日前發生，有民眾走私豬瘟肉品，讓政府開始「從嚴」審查報關貨物，甚至重罰違規的報關業者。針對政府從嚴處理，報關業者也相當不滿，認為他們只負責協助報關，如今卻成為代罪羔羊。

繼前一波查獲非洲豬瘟走私肉品案，財政部關務署廢止「仲賀國際物流」報關行的業務證照後，15日再次大動作對報關業者祭出重罰，包含廢止佳羿航空貨運承攬、采科聯運2家報關業者證照，同時針對6家報關業者包含鉅航、福隆、連鴻、捷達、東方及永眾等，各予以停業10天至30天處分。

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除了重罰報關業者外，關務署也「從嚴」審查報關貨物，導致貨物的通關速度減緩，進而讓每天能進入的貨物量變少。根據《東森新聞》報導，影片中可以看見，大量貨物堆滿了報關倉庫，連倉庫外的空地也堆著一批一批的包裹，從9月7日至今，共有2千多件出不了貨，不只業者叫苦連天，等貨民眾也不高興。

▲▼我的包裹呢？報關業遭罰逾2千貨物全卡關。（圖／東森新聞）

▲報關公會理事長高振明不滿表示，請行政院不要圍剿報關業者。（圖／東森新聞）

由於8月查獲到非洲豬瘟走私肉品，導致政府大動作整頓且嚴查報關，報關業者面對顧客及政府壓力，夾在中間也相當難受。報關公會理事長高振明不滿表示，請行政院不要圍剿報關業者，不要把非洲豬瘟進入台灣罪責都推給他們，「我們只是報關業，破口是網友網購所突破的一個破口」。

報關業者無奈，明明是民眾違規進口，但受罰的卻是他們，如今管制日趨嚴格，9月27日起還會有6家報關業者被停牌，屆時恐怕會影響60%報關業務，因此未來恐怕會有更多的商品滯留，無法如期送到購買人手上。

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