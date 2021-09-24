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綁定秒後悔！一張圖「紙本五倍券攻略」＝現金5000　鐵粉崩潰又來了

▲五倍券。（圖／記者吳佳穎攝）

▲紙本五倍券首波預訂將開跑。（圖／記者吳佳穎攝） 

記者許力方／綜合報導

振興五倍券數位綁定、加碼券預訂登記至今邁入第3天，經濟部統計目前已有超過325萬人綁定，至於紙本五倍券第一梯次超商（市）將於25日開跑，10/8領取後消費開始，若想更簡單的領取紙本，則要等到10/4開放郵局預約，10/12才能領券。許多紙本券鐵粉躍躍欲試，大推「紙本比較實在」、「優惠只會越搶越多」、「等於現金5000元」，但也有人崩潰「明天又要排隊了！」

紙本五倍券25日起在四大超商開跑，分為兩種方式，可到超商事務機或官網登記預訂，皆於10/8領取，一套10張，面額包括3張1000元、2張500元、5張200元，全國店家、夜市攤商等皆可使用，不過民眾不得要求找零，若商家基於必要性而找零，也會尊重；另外，五倍券不得使用於投資、繳費、繳罰金、買菸品、禮券等儲值交易行為。

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▲▼紙本五倍券。（圖／記者許力方製）

▲紙本vs.數位五倍券。（圖／記者許力方製）

為鼓勵數位綁定，八大部會針對五倍券推出加碼券，尤其唯一免抽籤的500元「好食券」統計至24日下午3時只剩74萬餘份，想多拿500元手腳要加快。至於數位綁定部分目前僅有325萬人，就怕剩下2000萬人通通搶領紙本券，超商也已經開始全面備戰，有鐵粉憂心「又要大當機了，或是超商擠滿人增加群聚風險」，就怕又在超商排隊，下定決心「這次郵局領了！」

相較於數位綁定，網友大推紙本券「還是拿實體券比較方便。不用一個月把他花完，而且等於現金5000元」、「紙本拿去小店家，光送的隨便也超過500」、「領紙本吃夜市，簡單又開心。」也有不少人綁定後秒變心，原本為了好食券綁定信用卡，「綁完看到好食券使用方式規劃中，就開始後悔了…QQ」。

紙本券－
「平台預訂超商預訂」
 第一梯次預訂：09/25（六）9:00 至10/1（五）22:00
第一梯次領取：10/8（五）至10/21（四）
--------------------------------------------------------------------------
第二梯次預訂：10/25（一）9:00 至10/31（日）22:00
第二梯次領取：11/8（一）至11/21（日）
（超商的預定與領取時間為每日09:00-22:00）
「郵局領取」
預約：10/04（一）起開放
領取：10/12（二）至10/30（六）上班日受理預約民眾領券
110/10/16、110/10/23兩個週六支局全日服務（機關、學校內之郵局除外）

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