南韓承諾捐100萬劑疫苗給越南！預計10月中出貨　疫情以來首次

▲南韓總統文在寅21日在紐約某飯店與越南國家主席阮春福舉行雙邊會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

越南始終無法提升新冠疫苗覆蓋率，其主要原因之一為採購的疫苗遲遲無法到貨，為此越南政府曾數度向在當地設廠投資的三星等南韓企業表示，期盼能挹注資金援助購買新冠疫苗。對此，南韓總統文在寅訪美時會見越南國家主席阮春福，承諾10月中旬前將提供越南100萬劑以上的新冠疫苗。

根據《韓聯社》，文在寅為了參加今年第76屆聯合國大會而飛往美國紐約，美東時間21日在市區某飯店內與阮春福進行雙邊會談。南韓青瓦台發言人朴炅美（박경미）在書面報告中表示，文在寅會議上向阮春福提到，韓越兩國在過去新冠疫情剛爆發時曾共享防疫物資、共同克服危機，因此決定做出上述決定。

報導指出，雖然南韓先前曾承諾將於今年與明年提供2億美元給COVAX平台，但此次是南韓首度指名要援助新冠疫苗給特定國家。隨著國內新冠疫苗的供應不再像過去那般緊蹦，因此決定跟隨向全球穩定供應疫苗的潮流，做出如此局定。

另外，文在寅在會議上向阮春福提到，目前南韓企業正準備在南韓進行新冠疫苗研發的第3期臨床實驗，期盼越南政府能給予適度援助，並呼籲雙邊能建構公共衛生、疫苗合作體系。而文在寅表示，南韓企業期盼能打入生技與醫療藥品、基本建設、金融產業在越南的市場，盼越南政府能給予關注。

據悉，文在寅於會議上提到，南韓與越南簽署自由貿易協定（FTA）的生效時間已達6年，兩國在經濟合作夥伴的關係上也愈加緊密，預估2023年可達成交易額1000億美元的目標。

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