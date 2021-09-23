他跟風高雄式左轉遇「新興鄭秀文」　這下連話都不會說了

▲一名外籍失聯移工栽在「新興鄭秀文」手上 。（圖／新興分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

一名盧姓失聯移工從雲林躲到高雄2個月，卻栽在「新興鄭秀文」手上，他騎機車「高雄式左轉」遭到黃姓女警攔獲，還假裝聽不懂中文，不過黃姓女警用英文跳針問「What's your name」，越來越大聲，讓盧姓移工嚇到一切坦白，現在被依違反移民法送移民署高雄專勤隊處理。

就在21日上午11點左右，素有「新興鄭秀文」稱號的員警黃黎玉跟副所長陳昱斈一起巡邏，就在民生一路與光華一路的時候，發現一名男子未依規定直接「高雄式左轉」，當場被攔查下來，一開始這名騎士還裝成聽不懂中文，無法配合拿出身分證件。

▲「新興鄭秀文」黃黎玉身高168公分，是跆拳道高手 。（圖／新興分局提供）

▲「新興鄭秀文」黃黎玉身高168公分，是跆拳道高手 。（圖／新興分局提供）

不過黃黎玉用英文開罵，才讓這名男子乖乖提供相關身份，經過查驗之後，這才發現騎士是一名盧姓越南籍失聯移工，去年11月來到台灣的雲林工作，不過在今年7月的時候從雲林工地失聯來到高雄，已經在這裡躲了2個月，只是沒想到會因為「高雄式左轉」栽在「新興鄭秀文」手上，現在被送到了移民署高雄市專勤隊處理。

「新興鄭秀文」本名黃黎玉，今年28歲，2年前從特考班分發來到新興分局迄今，她原本從屏科大休閒運動系畢業，身高168公分，是一名跆拳道2段的高手，根據同事表述她執勤時表現相當拼命，多次線上查獲毒品以及酒駕。

▲「新興鄭秀文」黃黎玉身高168公分，是跆拳道高手 。（圖／新興分局提供）