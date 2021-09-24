相親遇「分手5年」前男友！最衰單身女2度被甩...網笑：緣分未了

▲女網友鼓起勇氣相親，卻遇到前男友，讓她傻眼問「是不是該安太歲？」（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

若相親遇到分手後的舊愛，那該有多尷尬！一名女網友就是這麼衰，鼓起勇氣相親，偏偏對象卻是前男友，結果還2次被甩，讓她傻眼「是不是該去安太歲？」網友看完也直呼，真的是緣分。

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一名女網友昨（23日）在《爆料公社》抱怨「請問誰能比我更衰！？」表示自己鼓起勇氣去相親，沒想到對象竟是5年前分手的前男友，結果也不意外，當然是2次被甩，讓她傻眼表示「是不是該去安太歲？」

這段尷尬到不行的遭遇，讓網友們直呼原PO與其前男友的緣分未了，「5年前耶…這該說是幸運還是…」、「代表著妳們還要再糾纏一次」、「天啊～是上輩子踢破了誰家的骨灰罈那麼衰= =」、「真的是衰到爆ㄟ」。

也有人分享類似經驗「上次朋友說要介紹一位男生給我認識本來要拒絕的，想說她都特地安排了飯局就一起去吃飯，聊著聊著男生來了…竟然是我前前男友」，甚至有人聊完才發現彼此是親戚，留言提醒大家若有機會認識新對象，事前要張照片或打聽一下找找對方社群檔案，免得不必要的尷尬。



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