苗栗卡拉OK才偷營業被抓　又賣「鬼滅之刃」毒咖啡遭逮　

▲苗栗縣頭份市1間卡拉OK黃姓女業者，因疫情期間才因偷營業被裁罰，近日又被警方查獲販賣毒咖啡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市銀河路1家卡拉OK，日前才因疫情期間違規營業，黃姓女業者被衛生局裁罰6至30萬元的罰鍰；近日頭份警分局又接獲線報，稱這間卡拉OK裡面有人非法販賣毒品情事，警方立即組成專案小組全力偵辦，果然查獲以「鬼滅之刃」做為包裝的毒咖啡46包、K他命1包，全案將依毒品危害防制條例移送偵辦。

頭份警分局表示，經過多日蒐證及訪查下，確定該店黃姓女負責人涉有重嫌，專案小組於23日下午2時50分見時機成熟，持搜索票前往該店搜索，於黃女外套及地下室1樓房間內查獲用「鬼滅之刃」包裝的毒品咖啡包46包、K他命1包及電子磅秤等贓證物。

▲警方在黃女外套及地下室1樓房間，查獲毒品咖啡包46包、K他命1包及電子磅秤等贓證物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

黃女被逮時向警方辨稱，這批毒咖啡包都是朋友寄放，但現場罪證確鑿，黃女所言顯為卸責之詞，經詢問後全案依毒品危害防制條例移送台灣苗栗地檢署偵辦。

頭份警分局長呂育騰表示，新興毒品常見為了噱頭引人注意或者躲避查緝，包裝千奇百怪，提醒民眾在拿到他人提供的食品或飲品，如發現有重新包裝或開口有破壞痕跡或內容物有異味情形，有可能被「加料」，應避免食用並向家中青少年、兒童宣導，以免受害。

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