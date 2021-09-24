機車坐墊被割3條線...宛如金剛狼爪　監視器拍下「他搞的」

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局接獲報案，有無辜民眾機車坐墊遭割3刀，宛如「金鋼狼」犯案，警方調閱監視器，發現1名男子涉有重嫌，事後在隔天於中正區中華路二段遇到嫌犯在路上閒晃，也順勢將人帶回偵訊。

警方調查，20日上午接獲民眾報案，停在中華路二段上的2台機車，遭不明人士割破坐墊，坐墊慘被割3刀，宛如「金鋼狼」犯案，最後警方調閱監視器掌握嫌犯。

▲騎士發現機車坐墊被割3條線，宛如金剛狼犯案，警方逮涉案嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在21日上午8時許，在中正區中華路二段上巡邏時，發現騎腳踏車的46歲高姓嫌犯，隨即將人帶回警所偵訊，高也坦承隨機找尋目標割破坐墊，訊後依照毀損罪嫌送辦。

警方調閱監視器也錄下，高姓男子騎腳踏車行經中華路二段時，隨機找尋停放在路邊的機車，趁四下無人之際掏出美工刀，並朝機車坐墊狂割後離開。

▲男子騎鐵馬伺機尋找作案目標，探頭探腦確定無人後持美工刀狂割機車坐墊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，高姓男子疑似精神狀況不穩定，也通知相關單位到場將人送醫，另外，高姓男子也曾涉在文山區，隨機割破騎士坐墊，當時也遭警方移送法辦。

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