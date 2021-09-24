未來BNT優先給第一劑！陳時中曝「接種規劃」：AZ莫德納供第二劑

記者嚴云岑／台北報導

外傳首批客製化標籤BNT疫苗今（24）日將抵台，但至今卻無消無息。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「我們從來就沒有證實今天BNT要來」，另曝未來疫苗接種規劃，BNT還是會以打第一劑為主，AZ、莫德納則供給第二劑，未來進貨速度較快的話，也會安排一部分打第一劑，但民眾仍可選擇BNT接種。

民間企業捐贈的184萬劑BNT疫苗陸續開打，首批客製化標籤BNT疫苗近日也將從德國法蘭克福起飛運抵台灣，但因出貨程序有延宕，疫苗至今無到貨消息。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，一旦確定就會跟國人說明，第十期BNT會從第九類40歲以下往下開，若疫苗數量充足，會自64歲以下逐年齡層往下開。

日前由民間企業捐贈之184萬劑BNT疫苗已完成封緘，永齡基金會執行長劉宥彤日前指出，首批客製標籤BNT疫苗在歐洲已可起運，但由於本週盧森堡航空滿載，正協調其他航空公司，確認班機後另行通知。如果一切順利，將在中秋節前後運抵國門，為我國的防疫再添一大助力。

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有關BNT疫苗到貨的時間表，鴻海創辦人郭台銘日前也在臉書預告，客製化標籤首批有望在中秋節左右抵台，後續預計採每週70至80萬劑數量「週週到貨」，先盡快達成本年度800至900萬劑的目標量，也在努力爭取更多數量疫苗於今年抵台。