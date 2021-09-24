「3+11跟800條命有何關係？」陳時中：很傷心遺憾但要有證據

▲指揮中心指揮官陳時中提到，3+11跟後續5月多發生的疫情，是「多條平行發生的案例」。（圖／指揮中心提供）

記者林育綾／台北報導

3+11決策風波持續延燒，今（24）日上午陳時中至立法院備詢前被媒體問及相關問題，他秒回「3+11跟800條人命有什麼關係？」而下午在指揮中心記者會，再度被媒體問這樣是否卸責，他耐心回應，根據3+11的報告發現，它跟後續5月多發生的疫情，是「多條平行發生的案例」，也提到對於死亡的人，「我們當然非常傷心跟遺憾，但硬要跟前面的事件連在一起，要有證據」。

國民黨近不滿蘇貞昌沒有為「3+11」決策公開道歉，日前佔領發言台、撒碎紙行動，24日再批「3+11」補充報告道歉內容空泛、並未詳述作出「3+11」政策的原因。而陳時中今上午至立法院備詢前被媒體問及，「3+11」補充報告跟國民黨團要求不太一樣，還是沒針對「3+11」會議記錄有任何交代，也沒跟「3+11」造成逾800條人命道歉，當時陳時中僅反問，「3+11跟800條人命有什麼關係？」

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今下午中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體詢問陳時中曾說過會對此事件負責，如今又說「3+11跟800條人命有什麼關係」，這句話是否有卸責的嫌疑？而陳時中表示，3+11跟後續5月多發生的疫情，從報告看起來是多條平行發生的案例。

他解釋，3+11是為了一些獨立事件做的基礎版，當時因春節專案有加嚴7+7，但加嚴並不是永遠都嚴格下去，是要爭取時間檢視相關的外站管理，還有回來的檢驗情況，希望能夠達到外站零接觸，回來能夠檢驗做完整。

後來一切措施也都完整，大約有6千多例都是陰性，外站管理報告也檢視過，但那時覺得剛剛開始實施相關法規，雖然完整，但還要需繼續觀察，約觀察了一個月沒發生特別情況，才用3+11，但也為了更安全，還是要求要有一次檢測陰性。

只是在實施後，加上諾富特案連在一起，還有機組人員染疫14例、家屬染疫7例，而諾富特有3例確診員工，但檢驗了1790多人都沒有另外的陽性個案，疫調上也沒跟其他的相關傳播有連結，後來的案件在疫調上，也看不到跟諾富特有連結，「所以這兩個我們認為是幾個獨立事件」。

陳時中也說，對於因染疫而死亡的人，「我們當然非常傷心跟遺憾，但硬要跟前面的事件連在一起，要有證據」，也希望未來疫情不要再擴大，死亡也可以盡量避免。