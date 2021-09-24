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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選情告急！朱立倫發出黨員信：缺少一票黨就會陷入極大危險

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選舉25日登場，前新北市長朱立倫10點10分在臉書發布黨員公開信及3分鐘的影片最後催票，他喊話國民黨要堅持正藍，堅持理性問政的治理典範，絕對不能沒有治理經驗地打高空、不能走極端，泡沫化變成小紅、小綠、小白，信中也提到不管是民進黨的台獨主張，或者是過於偏激的兩岸政策，「對於中華民國都是傷害，我們不能坐視也不會坐視。」

▲▼朱立倫發布給黨員的一封信。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫發布給黨員的一封信。（圖／朱立倫辦公室提供）

今年國民黨主席選舉人數合計有37萬711人，回顧朱立倫的競選政見，主打「強化國際連結」，上任後會立即成立國民黨駐美代表處，並恢復兩岸溝通管道及交流平台，延續黨章及政綱之兩岸政策，求同尊異，善意交流。

黨內組織再造部分，朱立倫要徹底落實扁平化、內造化、志工化並利用LINE及社群媒體強化戰鬥力，打擊綠營假消息；推動國民黨青年儲備幹部計畫，歡迎各領域青年加入；廣納優秀青年加入藍營執政地方政府、議會及國會助理，培育未來戰鬥團隊。

此外，朱立倫也要成立民調中心，即時掌握社會輿情，並結合智庫改造，成立影子內閣，培育未來執政人才。

朱立倫致黨員公開信全文：

各位黨員好朋友

這是一個關鍵的時刻。
 
缺您的一票，國民黨就會陷入極大的危險，
大家心底最深的憂懼，是黨對明年選舉如何應戰？
青天白日滿地紅的國旗，還能否在臺灣飛揚？
 
我知道你心累、失望，想要放棄。
我知道你鬱悶、生氣，想要發洩。
我從來沒有放棄，我和大家一直在戰鬥。

我知道，你我都熱愛中華民國，
不管是民進黨的台獨主張，
或者是過於偏激的兩岸政策，
對於中華民國都是傷害，
我們不能坐視也不會坐視。
 
在革命軍人的家庭出生長大，我知道什麼是
「國家」、「責任」、「榮譽」。
捍衛「中華民國，民主自由」的信念，
早已深深烙印在我的心中。
 
受黨栽培從政二十三年，每一場硬仗，都是承擔。
無論輸贏，你我都不曾缺席。
正因為跌倒過、失敗過，
我們更知道如何從低谷奮起、知道未來怎麼贏。
 
我們要重視民生經濟，重視環保能源、重視交通建設，重視財政紀律，重視區域和平穩定，我們要重視、更要做到人民真正在乎的事。
 
一席一席鄉鎮市長、縣市議員、地方首長，我們寸步不讓！
只有從基層開始，贏回地方，國民黨才有希望重回中央。
 
黨員同志們，中國國民黨是創建與守護中華民國的百年大黨，
我們要堅持正藍，堅持理性問政的治理典範，
絕對不能沒有治理經驗地打高空、
不能走極端，泡沫化變成小紅、小綠、小白。
 
「今天不做，明天就會後悔」，
黨與國如今都處於最危急的時刻，已經沒有後悔的本錢。
 
退此一步，中華民國將再無生存。
這是一個關鍵的時刻，需要您的參與。

9月25日，拜託大家，風雨無阻，走出家門，
我們一起站出來，投下關鍵的一票，改變才有希望！
堅持捍衛正藍的中國國民黨，
把中華民國贏回來！

▼朱立倫發布給黨員的一封信。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲▼朱立倫發布給黨員的一封信。（圖／朱立倫辦公室提供）

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