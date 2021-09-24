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局長大白天求歡「明天做一回吧不戴套」　誤傳74人工作群慘了

▲▼邢台一局長在工作群組裡發情色消息 。（圖／翻攝自新京報）

▲邢台一局長在工作群組裡發情色消息 。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

相信不少人都曾有「誤傳訊息」的尷尬經驗！大陸一微信顯示名稱為「耿衛平局長」的人，22日在一個74人的「工作通知群」中發言說，「明天做一回吧不戴套了。」隨後，群聊截圖在網上流傳後引發熱議。據悉，耿衛平為邢台市任澤區住建局局長。9月23日晚，針對此事，邢台市委書記錢三雄回應稱，將轉給市紀委核實。

據《新京報》報導，在該群組名為「工作通知群」的聊天紀錄顯示，該群共74人，徐姓工作人員發布了與工作相關的訊息，「請涉及生態環境治理的科室，對照《清單》將佐證材料梳理成冊裝訂備檢。」隨後，群名稱為「耿衛平局長」的人跟著回應，「涉及哪個科室請回覆。」在趙姓、張姓、魏姓、范姓4名工作人員回覆後，「耿衛平局長」緊接著傳訊息稱，「明天做一回吧不戴套了。」

耿衛平為邢台市任澤區住建局局長，9月23日，邢台市任澤區住建局辦公室一名工作人員透露，該局局長確實叫耿衛平，並且群聊中發言的幾名人員也是該局工作人員。

據邢台市任澤區人民政府官網2021年4月發布的消息顯示，耿衛平是該區住建局黨組書記、局長，並擔任邢台市任澤區保障性安居工程領導小組副組長。據網站9月22日消息，9月18日晚，邢台市任澤區生態治理重點工作推進會議召開，相關區直單位負責人參加會議。

9月23日，任澤區紀委信訪辦辦公室工作人員回應稱，今日曾有多人反映此事，如果要舉報可以網上投訴或發送郵件。記者問詢郵箱號碼，對方稱不清楚，隨後掛斷電話。

9月23日晚間，一名自稱是耿衛平局長同事親戚的中間人給記者打來電話，對截圖解釋稱，「這個傳出去的東西，肯定和真實情況有差距。」但對於真實情況如何，對方並未做出回覆。

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