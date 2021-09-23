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不救？ 《華爾街日報》：北京要求地方政府為恆大倒閉做準備

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大集團。（圖／CFP）

中央社

《華爾街日報》引述知情官員報導，北京已通知各地方政府，做好準備應對恆大集團可能倒閉的風險；若恆大無法妥善應對，地方政府與國企必須介入。此舉象徵政府可能不願出手相救。

《華爾街日報》今天引述了解相關討論的官員稱，中國當局正要求地方政府，為恆大集團「可能的倒閉」預做準備。這顯示中國不願為這間負債累累的房地產開發商紓困，同時準備應對恆大造成的經濟和社會影響。

報導並稱，如果恆大未能妥善應對，北京也已要求地方政府機構，以及國有企業在最後一刻介入處理善後事宜，包含失業以及購屋者權益等。

報導提到，地方政府也被要求組織由法律專家與會計師組成的小組，調查恆大集團在各地的營運及財務情形，同時聯繫各地的不動產開發商，討論後續承接恆大不動產項目的事宜。

此外，各地也要成立執法小組，監測民眾的憤怒情緒，以及可能發生的群眾事件。

對於上述報導，恆大及中國國務院新聞辦公室均未回應。

恆大集團昨晚宣布將支付一筆今天到期的公司債利息後，暫時化解債券違約疑慮，恆大股價上午在港股開盤後一度暴漲逾30%，收盤仍大漲17.62%。但恆大本月還要面對兩筆高額債券，債務危機仍未解除。

▼恆大。（圖／路透）

▲▼恆大。（圖／路透）

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