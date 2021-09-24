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恆大風暴恐懼暫歇　美股漲506點週線翻紅

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲美股本週上沖下洗。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約23日專電

美股本週上沖下洗，隨著中國恆大集團財務危機引發的恐懼緩和，投資人對經濟復甦展現信心，道瓊指數延續昨天反彈氣勢，今天再漲506點，週線由黑翻紅。

3大指數開高走高，全天保持在平盤以上。道瓊工業指數終場大漲506.5點，漲幅1.48%，收在34764.82點。標準普爾500指數勁揚53.34點，漲幅1.21%，收在4448.98點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲155.4點，漲幅1.04%，收在15052.24點。

道瓊指數兩天來反彈近845點，完全收復本週稍早失土，4個交易日累計上漲0.5%。標普500指數與那斯達克指數同期漲幅分別達0.3%、0.05%。

標普500指數11大類股，能源股在國際油價走揚帶動下表現一馬當先，整體漲幅逾3.4%。美國10年期公債價格走低、殖利率回升，銀行業獲利看俏，刺激金融股勁揚2.5%。

企業軟體供應商Salesforce上修全年營收預測，股價大漲7.2%，為表現最棒的道瓊指數成分股。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）促使企業界加速擁抱雲端服務，這家客戶關係管理系統大廠受益良多。

中國地產業巨擘恆大深陷財務危機，恐爆發債務違約，本週成為全球投資人焦點，牽動多地股市表現。

在投資人擔心恆大倒債恐掀起骨牌效應的憂慮氣氛中，道瓊指數20日大跌614點，隔天再度收黑。聯邦準備理事會（Fed）22日暗示貨幣刺激暫時不會退場，與投資人預期相符，道瓊指數反彈338點，標普500指數更創下7月以來最佳單日表現。

與此同時，恆大風暴引發的恐慌暫時消退。

債台高築的恆大成功支付一筆境內債券利息後，還面臨一檔美元計價債券23日到期的8350萬美元（約新台幣23億1800萬元）利息。華爾街日報報導，中國主管機關已要求多地政府為恆大破產可能掀起的風暴做好準備，意味北京當局無意伸出援手。

不過，恆大在港掛牌股價飆漲逾17%，港股恆生指數則收漲1.2%。

美股買盤持續回籠，即使經濟復甦漸失動能也難擋大盤反攻氣勢。美國勞工部最新數據顯示，上週全美35.1萬人初次申請失業給付，較前一週增加，出乎市場意料。

美股9月歷經一段低潮，從歷史高點逐步拉回。近兩天催出半年多來最猛漲勢後，道瓊指數月初以來跌幅縮減至1.7%，標普500指數與那斯達克指數同期跌幅分別為1.6%、1.4%。

 

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