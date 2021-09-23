恆大許家印深夜召集4千人開會！股價隔天「狂飆32%」短暫回到3港元

▲恆大創辦人許家印深夜召開會議，要求員工投入一切「保交樓」。（圖／翻攝恆大集團）



記者蔡紹堅／綜合報導

恆大集團22日深夜11點召開「復工復產保交樓」專題會，共有4千多人與會，恆大創辦人許家印在會上表示，必須認識到全力以赴抓好復工復產的重要性，保質保量順利交樓是公司必須履行的義務，是公司一定要承擔的責任。當日晚間，中國恆大在美股的ADR一度大漲超過47%；隔日，港股中國恆大也開高，漲幅一度超過32%，股價短暫回到久違的3港元。

▼恆大陷入債務危機，許家印多次出面信心喊話。（圖／CFP）



許家印指出，要想業主所想、急業主所急，只有全力復工復產、恢復銷售、恢復經營，才能保障業主權益，才能確保財富投資者的順利兌付，才能逐步解決上下游合作夥伴的商票兌付，才能陸續不斷歸還金融機構的借款，「全集團要提高認識、統一思想，把一切精力都投入到復工復產保交樓上。」

許家印強調，要堅決落實好恆大財富投資者的兌付工作，這是全集團上下必須共同面對的頭等大事，「要以對投資者高度負責的態度，按照已經公佈的三種方案全力做好兌付工作，尤其是在實物兌付方案上還要繼續細化、深化。」

許家印還說，集團各級領導必須堅守崗位、履行好職責，齊心協力、排除萬難、共渡難關，全力以赴抓好復工復產、千方百計保交樓。

恆大22日公告發行總額40億元（人民幣）的公司債「20恆大04」將於23日如期支付利息，以場外協商方式解決。消息公布後，中國恆大的美股ADR開高大漲，最大漲幅一度超過47%；隔日，港股中國恆大也開高，漲幅一度超過32%，股價短暫回到久違的3港元。

▼許家印9月初還曾召開「保交樓軍令狀簽署大會」。（圖／翻攝恆大集團）。

