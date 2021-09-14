　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

法官鄭小康無端收受翁茂鍾12件襯衫　監察院9票通過彈劾

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院14日表示，最高行政法院法官鄭小康長期無端私下收受佳和集團前董事長翁茂鍾餽贈襯衫共12件，且未迴避審理翁茂鍾案件，監察院以9票成立、2票不成立的票數，通過監察委員林國明、施錦芳的提案，彈劾鄭小康。

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾涉不當往來，監察院去年彈劾石木欽，並要求司法院調查。司法院4月公布調查結果，認定鄭小康收受襯衫，並曾任翁茂鍾案審判長未予迴避，判決後聯繫翁茂鍾，違失情節重大，移送監察院審查。

監察院14日下午發布新聞稿表示，鄭小康於任職台北高等行政法院法官及最高行政法院法官期間，無端、私下多次收受商人翁茂鍾所餽贈之襯衫，期間曾審理2件翁茂鍾所經營怡華實業股份有限公司行政訴訟案。 

監察院指出，鄭小康於受理案件前，曾與翁茂鍾3次飲宴、4次收受襯衫，卻未迴避仍予審結，且於宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，其後又持續收受翁茂鍾餽贈之襯衫，有損法官之公正、中立、廉潔形象，核有重大違失，因此審查通過林國明、施錦芳所提彈劾案。

彈劾案文指出，鄭小康曾於2005年6月、22006年3月、2008年農曆春節前後，3度與翁茂鍾等人飲宴餐會，其自承與翁茂鍾並無深交，卻於餐會後，提供住家地址，自2006年1月起至2015年9月止，在節慶日前後，無端私下收受翁茂鍾餽贈之襯衫，合計達12件。

彈劾案文也說，鄭小康曾於2008年擔任台北高等行政法院審判長，審理2件翁茂鍾公司行政訴訟案，判決雖未對翁茂鍾有利，然其未迴避仍予審結，且於宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，之後並持續收受翁茂鍾餽贈襯衫，行為顯屬不當。

林國明、施錦芳表示，鄭小康雖於監察院詢問時辯稱：「襯衫價格低廉，符合正常社交禮俗標準，怡華公司行政訴訟案件無法定迴避事由」，但法官收受餽贈、參與飲宴應酬、社交活動或與他人財物往來，不得損及司法或法官之獨立、公正、中立、廉潔、正直之形象。

林國明、施錦芳說明，鄭小康並非因婚喪喜慶等活動，於公開場合收受襯衫，而在與商人翁茂鍾飲宴後，長期「無端」、「私下」收受其餽贈襯衫，顯難認係法官職位合宜之社交禮俗範圍。

林國明、施錦芳認為，鄭小康的種種行為，顯易產生法官與商人結交往來之印象，對法官應保有之廉潔、公正、中立形象滋生質疑，損及一般社會大眾對於法官職業神聖性之尊重與信賴，違失情節重大，依法應受懲戒。

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
快訊／E奶網紅運毒！「籌不出30萬交保金」　四處打電話求援
鄉民最愛說的「2字」要實現了？陳時中曝降級機率
快訊／E奶網紅運毒被逮！30萬交保
快訊／台中西濱高架7車連環撞！　驚悚現場曝光
媽頂樓收衣服聽見巨響　轉頭「國三女兒墜樓亡」！最後對話曝
快訊／銅鑼交流道口大貨車猛撞機車！騎士噴飛　雙雙命危
Delta在台灣很久？前台大醫「曝1關鍵點」：有這麼肉咖嗎
E奶網紅拒夜間偵訊！　辯1.2公斤大麻是「自己吸食」
「華人權威操盤手」栽了！　涉冒金管會名義開班授課遭搜索
快訊／疑課業壓力大　國中女社區大樓墜樓亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「想被打斷腿？」時力反問江啟臣　認清兩岸沒有九二共識只有飛彈攻勢

「一齣爛戲整死張亞中、嫁禍江啟臣」　邱毅：朱立倫有羞恥心就退選

高雄明年度總預算出爐！　陳其邁：舉借58.94億歷年最低

「怎會跟張亞中扭打？」　黃光芹：朱立倫、江啟臣淪C咖不自知

推動0到6歲國家跟你一起養　蔡英文：2024前每年挹注至少1000億！

幼兒園預防性停課標準不一　立委要求教育部制定全國標準

趙少康喊話中央：帶100位80歲去莫德納總部鬧　一定轟動

董智森力挺張亞中　怒嗆畜生才會加入民進黨、垃圾下三濫不要臉

「蔡政府用司法限縮言論自由」　趙少康：印尼電文案就是政治判決！

「被鄭文燦一句話打臉」　羅智強爆林智堅：接班失敗才提竹竹合併

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

「想被打斷腿？」時力反問江啟臣　認清兩岸沒有九二共識只有飛彈攻勢

「一齣爛戲整死張亞中、嫁禍江啟臣」　邱毅：朱立倫有羞恥心就退選

高雄明年度總預算出爐！　陳其邁：舉借58.94億歷年最低

「怎會跟張亞中扭打？」　黃光芹：朱立倫、江啟臣淪C咖不自知

推動0到6歲國家跟你一起養　蔡英文：2024前每年挹注至少1000億！

幼兒園預防性停課標準不一　立委要求教育部制定全國標準

趙少康喊話中央：帶100位80歲去莫德納總部鬧　一定轟動

董智森力挺張亞中　怒嗆畜生才會加入民進黨、垃圾下三濫不要臉

「蔡政府用司法限縮言論自由」　趙少康：印尼電文案就是政治判決！

「被鄭文燦一句話打臉」　羅智強爆林智堅：接班失敗才提竹竹合併

飛利士休兩週回歸先發　猛威爾無復出時間表

APPLE瑤瑤合體「超仙姊妹裝」被狂讚！脖子紅紅的…網驚呼：草莓？

「想被打斷腿？」時力反問江啟臣　認清兩岸沒有九二共識只有飛彈攻勢

九太戰力大換血　SBL舊將呂冠霆、呂宗霖加盟

全道嬿哭訴高齡父：我不是你的驕傲　《人間失格》揪心金句整理

「一齣爛戲整死張亞中、嫁禍江啟臣」　邱毅：朱立倫有羞恥心就退選

味全龍與樂天桃猿高雄比賽　因雨延後開打

高端疫苗擠進WHO「候選疫苗」名單　在哥倫比亞進行臨床試驗

高雄明年度總預算出爐！　陳其邁：舉借58.94億歷年最低

快訊／E奶網紅運毒！「籌不出30萬交保金」　四處打電話求援

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

麥當勞女員工染疫　36人PCR出爐

朱立倫：請黨中央不要移送張亞中

阿扁報案多天：感謝警方今天傍晚才來

快訊／中秋禁烤肉！新北9／15後開放內用？　侯友宜透露口風

「本票樣張沒效力所以張亞中不當一回事」　邱毅：我也沒還黃昭順

新北禁公共場域烤肉「在家可以烤嗎？」　侯友宜：不支持

五連霸議員入民眾黨　高虹安：貨真價實「白色力量」

蕭美琴端「夜市牛排」　會晤立陶宛國會議員

李永得：中正紀念堂將展示蔣介石親批槍決公文

北市府不甩中央擴大居隔範圍　苗博雅：還我公道

黃子哲再爆「隱行門」：蘇嘉全訪菲律賓跳過駐外單位

LIVE／新北幼兒園群聚再＋2　侯友宜最新說明

黃珊珊：騎樓可以烤肉　吃東西進家門

更多熱門

相關新聞

翁茂鍾社會勞動服務案　聲明異議成功

翁茂鍾社會勞動服務案　聲明異議成功

佳和實業前董事長翁茂鍾因案遭判刑1年確定，台南地檢署准許他易服社會勞動服務，但卻因涉嫌時數造假遭檢方起訴判刑。南檢撤銷他先前的社會勞動服務處分，改發監執行。翁茂鍾不服，向高等法院聲明異議。高院10日作出裁定，認為本案已罹於行刑期時效，因此撤銷南檢的發監執行處分。

「廢除考試院、監察院」　憲改小組：是歷次會議確立的改革共識

「廢除考試院、監察院」　憲改小組：是歷次會議確立的改革共識

污水處理系統閒置3年　監院糾正新竹縣府

污水處理系統閒置3年　監院糾正新竹縣府

謝宜真家屬向監院陳情　盼完成死亡宣告程序

謝宜真家屬向監院陳情　盼完成死亡宣告程序

立委林俊憲離婚！財產申報配偶欄空白

立委林俊憲離婚！財產申報配偶欄空白

關鍵字：

監察院彈劾鄭小康翁茂鍾林國明施錦芳

讀者迴響

熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

買房10年vs.租屋10年！網一看「殘酷差異」秒懂

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

周潤發趕路搭小黃被拒載！

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面