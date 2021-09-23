　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無視12秒鳴笛警示！小貨車猛撞台糖小火車　駕駛判決出爐

▲快訊／彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌　遊客全嚇傻。（圖／民眾提供）

▲彰化溪湖糖廠貨車撞上小火車，貨車和小火車車頭雙雙跌進水溝中。（圖／民眾提供）

記者林冠吟／彰化報導

彰化溪湖糖廠去年6月26日傳出一起小貨車撞上台糖小火車的事故，黃姓小貨車駕駛沿溪湖鎮環河路行駛，在行經無柵欄平交道路口時，不但沒有減速注意是否有小火車經過，更無視小火車駕駛長達12秒的鳴笛警示，執意闖越平交道，與搭載270人的台糖小火車發生碰撞，雙雙翻落進水溝中，所幸並無乘客傷亡。彰化地院審理後，依公共危險罪，判黃男有期徒刑5月，得易科罰金。

起訴書指出，去年6月26日下午，21歲的黃姓送貨員，開著一台自用小貨車沿溪湖鎮環河路行駛，預計要去送貨，在行駛至無遮斷器之鐵路平交道路口時，黃男明知該處為鐵路，卻未遵守道路交通安守則「停、看、聽」是否有火車前來，更無視搭載著270名旅客，張姓男子所駕駛的台糖小火車前後共長達12餘秒的鳴笛警示，加速通過平交道，與台糖小火車發生碰撞，造成小火車車頭與小貨車雙雙翻落水溝，所幸整起事故僅黃男與小貨車駕駛張男受輕傷，未有旅客因而受傷。事後，黃男除被移送外，還需面臨駕照慘遭吊扣1年，與最高9萬元的罰鍰。

▲快訊／彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌　遊客全嚇傻。（圖／民眾提供）

▲小貨車駕駛黃姓男子無視張姓小火車駕駛長達12秒的鳴笛警示，而執意闖越平交道，與小火車發生擦撞。（圖／民眾提供）

彰化地院審理指出，依當時天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距一切良好的情形下，黃男竟未將速度減低至時速15公里以下，且未在接近平交道時，在軌道3至6公尺前暫停，反貿然以時速約60公里的速度，進行闖越鐵路平交道，造成小火車車頭與小貨車雙雙翻落跌進水溝裡，造成黃男與小貨車駕駛輕傷，所幸車上的270名乘客，均未受傷。

法官指出，黃男違規闖越鐵路平交道而釀成此次意外，雖非如故意行為之惡性重大，但確實有顯而易見的過失，黃男所為應與非難，考量當時火車上仍有207餘名乘客，且黃站今仍未與台糖公司達成和解，衡量其學識與經濟程度後，依公共危險罪，判其有期徒刑5月，得易科罰金以1000元折算一日。

【更多新聞】

中秋血腥鬥毆「鄉長警察弟」帶頭　廟前「談判斷手」記大過調職

快來登錄！桃園5000變1萬2加碼出爐　好事成雙券外地人也可抽獎

火化燒錯遺體！中壢殯葬業者出大包　孝子提告了：連骨都沒得撿

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
快訊／台灣申請加入CPTPP　中國派19架次軍機侵入我ADI
快訊／高一男學生打完BNT　手腳發麻、四肢癱軟緊急送醫
富家千金幫老公考上機師　他卻爽帶空姐上摩鐵
姊夫逼小姨子吞吐！　還拉老婆活春宮給她看
「蔡依林恩師」張勝豐被親哥強行關進養護院！印章、存摺全被拿走
行李箱躺路邊1個月沒人敢撿　里長一開驚見「大咖人物」
快訊／講不聽！男堅持下新店溪游泳　10分鐘後滅頂失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無視12秒鳴笛警示！小貨車猛撞台糖小火車　駕駛判決出爐

理髮店密室幫阿公「做半套」　她辯剛來上班...垃圾桶證物露餡

高雄9月大男嬰疑遭施虐！目前狀況穩定　檢方將傳訊父母釐清

這小偷慘了！害別人祖先流浪街頭　民俗專家驚：恐衰萬年沒得解

葉門戰地女軍醫也來了！愛情詐騙多一梗　阿北開心1個月驚醒

潛水聊高潮！人夫搞小三寫「時序筆記本」：1st sex…正宮心碎

高雄6大路口3肇事原因曝光　這條路「最毒」

苗栗苑裡小貨車、轎車碰撞　雙雙衝入田！女駕駛插管急救中

快訊／男新店溪釣魚突然想游泳　不聽勸阻下水10分鐘後消失

高雄男深夜遭強押上車...派出所前跳車求救！討債5煞落網

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

無視12秒鳴笛警示！小貨車猛撞台糖小火車　駕駛判決出爐

理髮店密室幫阿公「做半套」　她辯剛來上班...垃圾桶證物露餡

高雄9月大男嬰疑遭施虐！目前狀況穩定　檢方將傳訊父母釐清

這小偷慘了！害別人祖先流浪街頭　民俗專家驚：恐衰萬年沒得解

葉門戰地女軍醫也來了！愛情詐騙多一梗　阿北開心1個月驚醒

潛水聊高潮！人夫搞小三寫「時序筆記本」：1st sex…正宮心碎

高雄6大路口3肇事原因曝光　這條路「最毒」

苗栗苑裡小貨車、轎車碰撞　雙雙衝入田！女駕駛插管急救中

快訊／男新店溪釣魚突然想游泳　不聽勸阻下水10分鐘後消失

高雄男深夜遭強押上車...派出所前跳車求救！討債5煞落網

藝人經營副業「為何愛選餐飲？」　內行揭1關鍵：一般人也是

咖啡也要因應節日來點儀式感！來自日本的咖樂迪咖啡農場推出萬聖節限定咖啡豆讓咖啡控暴動

診所打新冠疫苗不實申報醫療費！健保署收回逾2600萬元

星宇航空台北－新加坡今首航　每週2班直飛「10月再增班」

快訊／台灣申請加入CPTPP　中國派19架次軍機侵入我ADIZ

北士科地價3年飆7成　周圍新建案開價破百萬成常態

大樂透上看2.7億！「秋分節氣」7生肖財運旺　家中旺財方位公開

蘇貞昌曝核食解禁標準　賴士葆批：在野都零容忍執政就變國際標準

台南獲獎連連　榮獲1座國際級全球卓越建設獎及2座國家卓越建設獎殊榮

快訊／基隆高一男學生打完BNT　手腳發麻、四肢癱軟畫面曝光

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

社會熱門新聞

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

中秋血腥鬥毆「鄉長警察弟」帶頭

辣模網紅與謝欣穎前任驚爆染毒　尿檢皆呈陽性

即／土城住宅大火！146消防搶救

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

G奶護理師遇到佛心房東　結局讓她超傻眼

捷克跑山獸尋獲登山客遺體　男陳屍800m深谷

楊實秋兒又出事　上傳小女友激情片遭訴

「豐年果糖」童星遭撞亡！肇事駕駛判刑6月

即／潤寅案二審　楊文虎王音之夫婦判刑出爐

把友人幼女當性奴10年！惡男性侵猥褻逾千次遭重判

電商董座外遇！買內褲、按摩油跟好友同居　妻心碎

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

夜間跑廁所超過2次快就醫

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

連千毅正宮難得火辣現身！

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面