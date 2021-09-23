無視12秒鳴笛警示！小貨車猛撞台糖小火車　駕駛判決出爐

▲彰化溪湖糖廠貨車撞上小火車，貨車和小火車車頭雙雙跌進水溝中。（圖／民眾提供）



記者林冠吟／彰化報導

彰化溪湖糖廠去年6月26日傳出一起小貨車撞上台糖小火車的事故，黃姓小貨車駕駛沿溪湖鎮環河路行駛，在行經無柵欄平交道路口時，不但沒有減速注意是否有小火車經過，更無視小火車駕駛長達12秒的鳴笛警示，執意闖越平交道，與搭載270人的台糖小火車發生碰撞，雙雙翻落進水溝中，所幸並無乘客傷亡。彰化地院審理後，依公共危險罪，判黃男有期徒刑5月，得易科罰金。

起訴書指出，去年6月26日下午，21歲的黃姓送貨員，開著一台自用小貨車沿溪湖鎮環河路行駛，預計要去送貨，在行駛至無遮斷器之鐵路平交道路口時，黃男明知該處為鐵路，卻未遵守道路交通安守則「停、看、聽」是否有火車前來，更無視搭載著270名旅客，張姓男子所駕駛的台糖小火車前後共長達12餘秒的鳴笛警示，加速通過平交道，與台糖小火車發生碰撞，造成小火車車頭與小貨車雙雙翻落水溝，所幸整起事故僅黃男與小貨車駕駛張男受輕傷，未有旅客因而受傷。事後，黃男除被移送外，還需面臨駕照慘遭吊扣1年，與最高9萬元的罰鍰。

▲小貨車駕駛黃姓男子無視張姓小火車駕駛長達12秒的鳴笛警示，而執意闖越平交道，與小火車發生擦撞。（圖／民眾提供）



彰化地院審理指出，依當時天候晴、日間自然光線、柏油路面乾燥、無缺陷、無障礙物、視距一切良好的情形下，黃男竟未將速度減低至時速15公里以下，且未在接近平交道時，在軌道3至6公尺前暫停，反貿然以時速約60公里的速度，進行闖越鐵路平交道，造成小火車車頭與小貨車雙雙翻落跌進水溝裡，造成黃男與小貨車駕駛輕傷，所幸車上的270名乘客，均未受傷。

法官指出，黃男違規闖越鐵路平交道而釀成此次意外，雖非如故意行為之惡性重大，但確實有顯而易見的過失，黃男所為應與非難，考量當時火車上仍有207餘名乘客，且黃站今仍未與台糖公司達成和解，衡量其學識與經濟程度後，依公共危險罪，判其有期徒刑5月，得易科罰金以1000元折算一日。

【更多新聞】



中秋血腥鬥毆「鄉長警察弟」帶頭 廟前「談判斷手」記大過調職



快來登錄！桃園5000變1萬2加碼出爐 好事成雙券外地人也可抽獎

火化燒錯遺體！中壢殯葬業者出大包 孝子提告了：連骨都沒得撿