專攻紙本五倍券優惠！3大量販超市加碼振興　最高放大15倍

▲量販超市加碼振興，針對紙本五倍券祭出「放大優惠」。（圖／家樂福提供）



記者林育綾／綜合報導

行政院五倍券將發行數位與紙本2種形式，同時鼓勵民間業者加碼振興；而不少量販超市看中婆媽等族群的民生需求採購，紛紛推出專攻「紙本券」的加碼優惠，其中全聯推出五倍券「放大術」五重送，標榜最高可放大15倍；而家樂福祭出「家樂福10倍劵」以及週週5倍奉還；美廉社則推出「家購加碼券」3重優惠。

●全聯

▲全聯推出五倍券放大五重送。（圖／全聯提供）

全聯推出五倍券「放大術」，消費者只要PX Pay會員或實體福利卡，持紙本五倍券購買（儲值）振興福利金，單筆滿1000元，即可獲贈500福利點，並可抽「1萬元振興福利金」，週週抽100名，共1000名；同時全聯再送聯合超過60家品牌優惠的「振興大禮包2.0版」，最高可現省2萬3千元，全台限量100萬份。

另PX Pay會員再加碼送「PXGo!小時達」50元折價券，接著於門市使用振興福利金單筆滿1000元，又能再獲贈500福利點，等於先儲值振興福利金再消費，每1,000元振興福利券最高可回饋10%福利點，相當於打9折。

●家樂福

▲家樂福推出10倍券、週週五倍奉還活動。（圖／家樂福提供）

家樂福今23日宣布，大手筆端出30億振興金推出專屬會員活動，凡持紙本五倍劵到全台家樂福量販、超市分店消費，量販店單筆消費滿1000元、超市單筆滿500元，即可兌換食衣住行全包總價值超過1萬元「家樂福10倍劵」1本，全台限量30萬本。

另外還有「週週五倍奉還」活動，凡單筆消費量販店滿1000元、超市500元、線上購物1,000元，不限支付方式，每週抽中10位，每位最高送2萬5000元；而使用玉山家樂福聯名卡支付，週週抽10倍返還金1位，最高回饋5萬元。

同時適逢家樂福32週年慶，持紙本5倍劵單筆消費滿500元、1000元，就送家電抵用劵，業者保證「滿足到都會笑」，鼓勵趁機汰舊換新家電，詳細資訊將於近期公佈。

●美廉社

▲美廉社推出「家購加碼券」3重優惠。（圖／業者提供）

美廉社目前也針對紙本五倍券推出方案，10月8日至11月30日期間，凡會員消費即贈送一本「家購加碼券」，包括3重優惠，第一是送「現金回饋」，有6張15％回饋的加碼券，包括3張30元、2張75元、1張150元，等同會員於美廉社、美廉城超、心樸市集，持紙本五倍券200元，就可買到230元；500元可買到575元；1000元可買到1150元的商品。

第二是「線上購物優惠」，送10組線上購物「Go美廉」優惠碼，每張優惠100元，總額可折抵1000元。第三則是「電動自行車預購券」，凡會員於美廉社、美廉城超使用紙本五倍券2000元，預購eMOVING電動自行車，送美廉社福利券2000元，可享購物折抵。