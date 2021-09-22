中秋連假每日肇事平均98件　壅塞時段、國5交通量都較去年高

▲高公局統計，今年中秋連假國道每日肇事件數平均為98件，比去年略低。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者許維寧／台北報導

中秋4天連續假期甫結束，交通部高速公路局也公告今年國道運輸統計，連假期間每日雙向交通量介於99.3至117.9百萬車公里（mvk）間，平均交通量為109.3百萬車公里與去年相近。每日壅塞時段及路段比例平均為1.3%，較去年連假平均0.9%略增。每日肇事件數平均則為98件，比去年略低。

高公局統計，今年中秋連假南向交通量以首日67.8百萬車公里最高，北向以第3日60.4百萬車公里最多，雙向以首日117.9百萬車公里最高。今年中秋節連假每日壅塞時段及路段比例介於0.5%至1.9%間，平均為1.3%，較去年中秋節連假平均0.9%略增，主要增加路段為國1彰化路段，由於該路段進行交通改善工程而無法開放路肩所致。

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整體而言，高公局說，今年於國1、國3、國5實施高乘載管制以及匝道封閉、開放路肩、匝道儀控與收費措施，雖有局部路段因交通量過度集中或事故導致短暫壅塞，但不至於嚴重回堵。

高公局也統計，中秋節連假每日肇事件數平均為98件，低於去年同期105件，事故處理時間平均於20分鐘內排除。

至於年節易壅塞的國道5號部分，高公局也統計，本次連假全線雙向交通量較去年增加6%，其中雪山隧道路段增加5%，羅東至蘇澳路段增加9%。研判今年國5交通量增加主要為前往花東地區車輛，造成國5雙向壅塞時段較去年增加，第2、3日北向車流均壅塞至隔日凌晨疏解，與去年同期相當，第4日北向車流則於17時後即逐漸紓解，高乘載管制提早於18時30分結束。

此外，高速公路1968網站及App提供用路人行前規劃並加強宣導民眾使用，假期間瀏覽量最高為第1日之130萬次，為平日使用量的10倍，顯示用路人多能善用科技設施，掌握即時國道路況資訊。