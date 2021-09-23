移工換雇主竟被收「萬元買工費」　民進黨立委：加強查緝違法仲介

▲民進黨立委林楚茵（中）呼籲不要讓台灣淪為「奴工之島」。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林楚茵23日舉行記者會踢爆，近日接獲陳情，有無良仲介向轉職的移工收取「買工費」，金額從幾千至數萬元不等，要求拿聘僱文件竟被仲介嗆「拿1萬元來才給文件」，形同變相的奴隸交易，要求勞動部正視買工費問題，避免台灣成為「奴工之島」。勞動部代表會中承諾，明年初將新增讓移工可直接查詢相關文件的系統。

民進黨立委林楚茵、洪申翰、賴品妤今天舉行「保障移工合法權益，莫讓台灣成為奴工之島」記者會。林楚茵拿出陳情民眾對話截圖，印尼移工表示「（原）仲介跟我要2萬5」，雖然新仲介回覆「我們沒有跟移工收費」，但移工為轉職仍答應付錢；還有越南移工拿不到聘雇文件，遭原仲介嗆「拿1萬元來才給文件」的情況。

林楚茵指出，移工為轉職、缺工公司為搶人，最後仍會付錢，且今年5月疫情起的暫緩移工入境措施仍未鬆綁，國內缺工未解，衍生的買工費問題會日漸嚴重。

洪申翰表示，移工難以自行取得這些文件，雇主又被仲介用各種方式屏蔽掉應該知道的資訊，就會造成仲介有機會可以去收高額買工費。要求勞動部，應該要讓移工自己可以線上申請與下載列印這些文件，像是聘僱許可函以及廢聘函，以及加強查緝收取買工費的無良仲介，不要再讓雇主和移工被這些無良仲介一再的勒索威脅。

賴品妤要求，勞動部須檢討如何簡化移工轉換雇主相關流程，儘速建置多國語言的網路資訊平台，讓移工轉換雇主時，可直接在官方網站查訊或下載原有聘僱文件，並讓新雇主可以此資訊向地方勞政機關報備，避免部份不肖仲介憑藉資訊落差，誆騙移工或雇主以謀取不當所得。

對此，勞動部勞動力發展署林宏德副署長回應，勞動部有許多地方需要改進，除透過LINE推播等持續宣導買工費為違法外，並在明年初新增系統，讓移工可直接查詢相關文件。