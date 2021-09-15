上網買彩色書卻收到「黑白盜版」　蘇巧慧要智財局積極作為

▲蘇巧慧展示實體書（左）和盜版書（右），書封幾乎相差無幾。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

盜版書籍猖獗！民進黨立委蘇巧慧15日舉行記者會踢爆，近期許多不法業者透過一頁式廣告、網購平台賣盜版書籍，並利用低價促銷誘使消費者購買；台北市出版商業同業公會理事長趙政岷說，粗估台灣已有逾100家出版社書籍遭盜版，呼籲消費者遵守「3個不要」：賣家不清楚、價格離譜、一頁式廣告不要買。

民進黨立委蘇巧慧、林楚茵、賴品妤今天與出版業者舉行「網購平台盜版書氾濫！要求政府捍衛智財權」記者會，會中展示正版和盜版的暢銷書籍《投資金律》、《鬼速PDCA工作術》、《原子習慣》、《致富心態》等樣本，兩者的書封樣式幾乎相差無幾，但翻開內頁，就會發現盜版書的紙質、印刷方式都較正版書品質低劣。

蘇巧慧表示，最近包括「今周刊」、「大塊文化」、「三采文化」、「天下文化」等出版業者均透過官方網站嚴正聲明，有盜版商透過一頁式廣告、網購平台與其他銷售管道販售盜版書籍。

蘇巧慧表示，不法業者利用低價促銷誘使消費者購買，以《原子習慣》書籍為例，正版書打折後約261元，盜版書籍只賣170元，《致富心態》的正版為350元、盜版209元，許多消費者收到書後才發現品質非常差，去電商平台檢舉後卻無下文，也有人打電話到出版社投訴，讓出版社不堪其擾。

趙政岷表示，去年時報出版公司就接獲多名消費者投訴，購買彩色書籍卻收到黑白印刷版，或者是封面裁邊沒有裁好、文字印刷不清楚、紙張很爛、作者照片遭壓縮等劣質盜版書，粗估台灣逾100家出版社書籍遭盜版，而且越暢銷的書籍狀況越嚴重。

趙政岷說，這些盜版書都是來自中國大陸「隨選列印」的模式，一本書淨利可能高達100至200元，目前來自電商平台蝦皮的客訴案件最多，但向蝦皮反應盜版書狀況後，出版商還要自己拿實體盜版書來舉證，且只能下架該書籍產品而非關閉賣家。

趙政岷呼籲，盜版書是詐騙行為，呼籲消費者「3個不要」與「3個尊重」：賣家不清楚、價格離譜、一頁式廣告不要買，尊重正版圖書、作者創作意識，以及尊重好不容易存活下來、為台灣文化產業做努力的出版業者。

蘇巧慧批評，日前經濟部智財局曾要求平台業者下架非法機上盒，但對越來越猖獗的盜版書，消保處、智財局卻沒有拿出相對應的態度，呼籲除消費者小心謹慎、拒買盜版外，政府機關也應該站出來，主動解決這樣的事情；賴品妤補充，針對這種新型態的詐騙，警政署應該採取實際作為，保護出版產業及消費者。

中華民國出版商業同業公會副理事長吳政鴻也提出3點訴求：第一，應該嚴格管制蝦皮等網拍業者，要求其必須掌握賣家身份，並提供單一窗口給出版商聯繫；第二，由於許多盜版書籍都來自境外，關務署應該在報關時就將盜版書籍阻擋在境外；第三，由於著作權屬於告訴乃論，但因台灣出版社規模多不大，通常無力採取法律行動，希望民意代表可做一些努力。

對於業者訴求修法，蘇巧慧說明，將會考慮提出《著作權法》修法草案，但修法需要長期作為，恐是緩不濟急，行政部門應先有即時作為。

▲蘇巧慧（右二）呼籲行政部門打擊盜版應有實際作為。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林楚茵（左）、蘇巧慧（中）、賴品妤（右）舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）