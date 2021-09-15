上網買彩色書卻收到「黑白盜版」　蘇巧慧要智財局積極作為

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上網買彩色書卻收到「黑白盜版」　蘇巧慧要智財局拿出作為

▲▼立委蘇巧慧、賴品妤、林楚茵召開「不法業者販售盜版書籍，並利用低價促銷誘使消費者購買」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇巧慧展示實體書（左）和盜版書（右），書封幾乎相差無幾。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

盜版書籍猖獗！民進黨立委蘇巧慧15日舉行記者會踢爆，近期許多不法業者透過一頁式廣告、網購平台賣盜版書籍，並利用低價促銷誘使消費者購買；台北市出版商業同業公會理事長趙政岷說，粗估台灣已有逾100家出版社書籍遭盜版，呼籲消費者遵守「3個不要」：賣家不清楚、價格離譜、一頁式廣告不要買。

民進黨立委蘇巧慧、林楚茵、賴品妤今天與出版業者舉行「網購平台盜版書氾濫！要求政府捍衛智財權」記者會，會中展示正版和盜版的暢銷書籍《投資金律》、《鬼速PDCA工作術》、《原子習慣》、《致富心態》等樣本，兩者的書封樣式幾乎相差無幾，但翻開內頁，就會發現盜版書的紙質、印刷方式都較正版書品質低劣。

蘇巧慧表示，最近包括「今周刊」、「大塊文化」、「三采文化」、「天下文化」等出版業者均透過官方網站嚴正聲明，有盜版商透過一頁式廣告、網購平台與其他銷售管道販售盜版書籍。

蘇巧慧表示，不法業者利用低價促銷誘使消費者購買，以《原子習慣》書籍為例，正版書打折後約261元，盜版書籍只賣170元，《致富心態》的正版為350元、盜版209元，許多消費者收到書後才發現品質非常差，去電商平台檢舉後卻無下文，也有人打電話到出版社投訴，讓出版社不堪其擾。

趙政岷表示，去年時報出版公司就接獲多名消費者投訴，購買彩色書籍卻收到黑白印刷版，或者是封面裁邊沒有裁好、文字印刷不清楚、紙張很爛、作者照片遭壓縮等劣質盜版書，粗估台灣逾100家出版社書籍遭盜版，而且越暢銷的書籍狀況越嚴重。

趙政岷說，這些盜版書都是來自中國大陸「隨選列印」的模式，一本書淨利可能高達100至200元，目前來自電商平台蝦皮的客訴案件最多，但向蝦皮反應盜版書狀況後，出版商還要自己拿實體盜版書來舉證，且只能下架該書籍產品而非關閉賣家。

趙政岷呼籲，盜版書是詐騙行為，呼籲消費者「3個不要」與「3個尊重」：賣家不清楚、價格離譜、一頁式廣告不要買，尊重正版圖書、作者創作意識，以及尊重好不容易存活下來、為台灣文化產業做努力的出版業者。

蘇巧慧批評，日前經濟部智財局曾要求平台業者下架非法機上盒，但對越來越猖獗的盜版書，消保處、智財局卻沒有拿出相對應的態度，呼籲除消費者小心謹慎、拒買盜版外，政府機關也應該站出來，主動解決這樣的事情；賴品妤補充，針對這種新型態的詐騙，警政署應該採取實際作為，保護出版產業及消費者。

中華民國出版商業同業公會副理事長吳政鴻也提出3點訴求：第一，應該嚴格管制蝦皮等網拍業者，要求其必須掌握賣家身份，並提供單一窗口給出版商聯繫；第二，由於許多盜版書籍都來自境外，關務署應該在報關時就將盜版書籍阻擋在境外；第三，由於著作權屬於告訴乃論，但因台灣出版社規模多不大，通常無力採取法律行動，希望民意代表可做一些努力。

對於業者訴求修法，蘇巧慧說明，將會考慮提出《著作權法》修法草案，但修法需要長期作為，恐是緩不濟急，行政部門應先有即時作為。

▲▼立委蘇巧慧、賴品妤、林楚茵召開「不法業者販售盜版書籍，並利用低價促銷誘使消費者購買」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇巧慧（右二）呼籲行政部門打擊盜版應有實際作為。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委蘇巧慧、賴品妤、林楚茵召開「不法業者販售盜版書籍，並利用低價促銷誘使消費者購買」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林楚茵（左）、蘇巧慧（中）、賴品妤（右）舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
龍劭華身體早有狀況！醫：扣打用完　暴瘦8kg「2數值爆表」
第2劑莫德納等不到！　可能「混打高端」10月有結果
批iPhone 13「史上最弱」升級！　彭博：沒動力換
快訊／龍劭華85大樓招魂　遺孀兒女忍悲痛帶他回家
一張圖秒懂怎麼領！　郵局10／4預約「紙本五倍券」
龍劭華國中青澀照曝光！　導師6字評語充滿正能量
直播一半「接龍劭華死訊」！女星吐一輩子遺憾
快訊／龍劭華遺體相驗結束　死因出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宏都拉斯邦交拉警報？　蔡英文談話強調「台宏醫療、經濟互動」

羅致政：對外交人員潑冷水髒水　只會更凸顯自己的無知

台灣參加明年環太平洋軍演？　陳玉珍：人為刀俎我為魚肉「無益處」

游錫堃評兩蔣政權殘酷　朱立倫批：為黑兩蔣不惜美化日本殖民史

憂打不到莫德納疫苗　國民黨團提案要外交部拜託美國政府催貨

上網買彩色書卻收到「黑白盜版」　蘇巧慧要智財局積極作為

蔡壁如批蘇貞昌玩數字遊戲　「在意老人家嗎、百姓的命不重要？」

獨／挺過Delta風暴！　今全台喜迎「本土+0」

不捨龍劭華猝逝民進黨立委悼念　「感謝一生在演藝事業奉獻」

新北餐廳明天起開放內用？　侯友宜下午宣布

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

宏都拉斯邦交拉警報？　蔡英文談話強調「台宏醫療、經濟互動」

羅致政：對外交人員潑冷水髒水　只會更凸顯自己的無知

台灣參加明年環太平洋軍演？　陳玉珍：人為刀俎我為魚肉「無益處」

游錫堃評兩蔣政權殘酷　朱立倫批：為黑兩蔣不惜美化日本殖民史

憂打不到莫德納疫苗　國民黨團提案要外交部拜託美國政府催貨

上網買彩色書卻收到「黑白盜版」　蘇巧慧要智財局積極作為

蔡壁如批蘇貞昌玩數字遊戲　「在意老人家嗎、百姓的命不重要？」

獨／挺過Delta風暴！　今全台喜迎「本土+0」

不捨龍劭華猝逝民進黨立委悼念　「感謝一生在演藝事業奉獻」

新北餐廳明天起開放內用？　侯友宜下午宣布

新創公司最愛「7種員工特質」　適應力要強、最後一點做到的很少

IG、微信「打工陪聊」誘騙裸照　婦援會揭新型態「集團式犯罪」

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂！10多年後仍難回正常生活

英國會禁陸駐英大使進入　陸使館：短視、魯莽、懦夫！

可幫5家人領！郵局五倍券10／4～10／30先預約再領券　方式一次看

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地　

40特警攻堅假公安集團嚇壞　跨境詐騙虛幣洗白

「腿精」關曉彤美露108公分長腿　無辜幫小三狠賞渣男巴掌

小資族救星！　3字頭住進中和積穗商圈電梯大樓

龍劭華哪部劇最經典？　出道42年網淚推「經典1劇」：小時候的回憶

政治熱門新聞

獨／挺過Delta風暴！　今全台喜迎「本土+0」

五倍券官網來了！唐鳳今宣布「5000.gov.tw」正式頁面

謝志偉300字回擊朱學恒　回收放廁所

五倍券加碼76.9億！7種券抽836萬份、數位綁定這1種直接送

新北餐廳明天起開放內用？　侯友宜下午宣布

快訊／北市293人PCR出爐！裝修工妻影響文山2校　191學生明天復課

萬安44號演習今下午登場　將收到空襲警報簡訊

蔡英文視導佳冬戰備道首度起降　IDF、F-16V、幻象、E-2K完成任務

朱立倫曝2022六都市長佈局 　啟動不信任民進黨政府投票

快訊／五倍券數位綁定9月22日上線　預約官網「5000.gov.tw」

「一齣爛戲整死張亞中、嫁禍江啟臣」　邱毅：朱立倫有羞恥心就退選

新北禁公共場域烤肉「在家可以烤嗎？」　侯友宜：不支持

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

更多熱門

相關新聞

林楚茵批民眾黨用疫苗製造仇恨　警消、防疫人員不配打莫德納嗎？

林楚茵批民眾黨用疫苗製造仇恨　警消、防疫人員不配打莫德納嗎？

針對民眾黨指控行政院長蘇貞昌，已有65%二類官員施打第二劑莫德納，民進黨立委林楚茵14日反擊，中央官員僅佔20多萬中的1700人，且大部分是打AZ，「民眾黨言論，是在說辛苦第一線防疫人員，警消、海巡、檢疫人員、海關不配打莫德納嗎？」

「斯卡羅」再現多語台灣　綠委齊籲好片行銷國際

「斯卡羅」再現多語台灣　綠委齊籲好片行銷國際

第二類人數膨脹拒高端　林楚茵：藍營縣市亂打疫苗是主因

第二類人數膨脹拒高端　林楚茵：藍營縣市亂打疫苗是主因

林楚茵爆募資平台「疊疊鍋」詐騙　1659人贊助350萬元石沈大海

林楚茵爆募資平台「疊疊鍋」詐騙　1659人贊助350萬元石沈大海

小店家最後一哩路　鍾佳濱：應補助電支手續費

小店家最後一哩路　鍾佳濱：應補助電支手續費

關鍵字：

蘇巧慧賴品妤林楚茵

讀者迴響

熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

龍劭華「坐在沙發走的」！25年妻撕心裂肺哭喊

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

Junior上山看小鬼！「奇妙巧合」讓他一震：地球上最浪漫

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面