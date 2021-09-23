首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了　網臉綠：1招補救

▲昨日數位綁定完成，原PO迫不及待刷1萬，悲劇了！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導



首位苦主出現！一名女網友透露，確認成功綁定五倍券數位券，就刷了一筆1萬多元，接著PO網求問「（政府）會發五千下來給我嗎？」文章曝光後，網友紛紛看傻眼，直呼原PO神經太大條，因為要10月8日開始消費才符合回饋資格，紛紛笑虧「謝謝你提前振興經濟！」

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，五倍券選擇數位綁定中信LINE Pay卡，並在昨（22）日深夜振興經濟一番，豪刷了一筆10080元的消費，接著發問「會發五千下來給我嗎？」

文章曝光後，眾網友一看消費通知瞬間臉綠了，殘忍告知真相，「10/8以後刷的才算」、「現在還不算吧，悲劇了」、「那你要在破費一次喔，因為還沒開始，你都沒在看規則的嗎」、「沒事，等10月8日你在刷一次5000就會給你了」、「少年欸就是太衝動了」。

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留言串中，一名熱心網友幫忙想挽救法方，若原PO是網路購物刷卡，應該可以享7天退貨權益，「你可以先取消訂單，10/8再買一次」。

查看中信卡數位綁定規則，用戶只要綁定中信卡即有機會獲得加碼5,000元刷卡金，新戶消費還可再回饋600元，於指定通路刷卡最高享15%回饋，合計可獲得最高6,350元刷卡回饋。

《ETtoday新聞雲》整理「五倍券常見5QA一次看懂」懶人包，要在10月8日消費才列入回饋資格，千萬要注意，如下：

數位綁定

2021年9月22日至2022年4月30日點選「振興五倍券官方網站」，連結信用卡、行動支付、電子票證網頁，即可進行數位綁定。

領紙本券

►選擇超商預訂

9月25日起可到五倍券官網、超商事務機進行預訂，10月8日起再到指定通路領取，逾期未領券需重新預訂或可選擇數位綁定，紙本共分兩梯次預訂及領取。

預訂期間：第一梯9月25日（六）至10月1日（五），第二梯10月25日（一）至10月31日（日）。

領取期間：第一梯10月8日（五）至10月21日（四），第二梯11月8日（三）至11月21日（日）。

►選擇郵局預訂

考量防疫，採預約後至現場領取，10月4日開放至郵局官網或電話預約（0800-700-199），10月12日起再至郵局服務據點領取。



●常見問題5大QA

Q1：振興五倍券的領用對象？

A1：我國國民、外籍配偶、持我國永久居留證者、持外交官員證者。

Q2：綁定後何時可以開始使用？

A2：自2021年10月8日起即可開始使用。



Q3：使用期限？

A3：紙本券、數位券皆可使用至2022年4月30日。

Q4：數位綁定後可否改為領取紙本？

A4：不行，數位綁定後不能改選領取紙本，也不能再選擇其他數位工具。

Q5：使用信用卡跟電子支付消費時，是否能分辨五倍券禁用的種類？

A5：信用卡及電子支付業者會設計篩選排除機制。