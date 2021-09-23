救我！土城公寓「大火狂燒90分鐘」　住戶忍濃煙趴窗待救

▲住宅10樓窗口冒出火舌。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市土城區22日晚間11時許，福安街一棟社區住宅10樓突然有火舌竄出，警消獲報立即派員趕抵，升起雲梯車並拉出水線灌救，火煙一度猛烈，有住戶靠在窗邊等待救援。火勢在90分鐘後撲滅，住戶全數被救出，無人受困傷亡。警消初步研判，起火戶在為電鑽充電時，疑似電器走火釀災，確切起火原因有待後續調查釐清。

▲有住戶在窗邊等待救援。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，警消晚間11時1分獲報，福安街一棟12樓建物發生火警，10樓窗口有火舌竄出，立即派出多名警消到場救災，由於現場火勢猛烈，火煙向周邊蔓延，有住戶難耐，跑到窗邊向樓下的警消求救，警消見狀也升起雲梯車，並拉水線入屋救災。

▲新北市土城區福安街一棟社區住宅發生火警，大批警消到場救援。（圖／記者游宗樺攝）

經警消射水灌救，搭配雲梯車由戶外救援，一度受困的住戶在警消引導下，成功下樓避難，所幸僅受驚嚇，並無受傷。最終火勢在11時41分獲得控制，並於隔日凌晨0時35分成功撲滅，但耗時超過90分鐘的救災時間，讓部分下樓疏散的住戶質疑救災效率，不知何時才能回到自己的家。

▲救災時間耗時約90分鐘，有民眾質疑警消救災效率。（圖／記者游宗樺攝）

新北市消防局局長黃德清表示，警消獲報後，出動38輛各式消防車、11輛救護車及148名警消，約40分鐘後便控制火勢，並在10、11、12樓共疏散出20名住戶。經初步了解，起火戶在客廳為電鑽充電，疑似電器走火釀災，燃燒面積約30坪，確切燃燒面積及起火原因有待調查釐清。