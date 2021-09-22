台灣疫苗覆蓋率低　陳時中：第2劑打得少但疫情控制得好

▲蘇貞昌、陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳以信22日在立法院質詢時指出，台灣衝第一劑疫苗覆蓋率，卻忽略第二劑，在世界排名中，台灣第二劑疫苗覆蓋率是131名。對此，衛福部長陳時中表示，「第二劑雖然打得少，但我們現在疫情控制得好」。

陳以信指出，根據美國紐約時報統計，按照疫苗劑次人口比，台灣在全球排第96名，屬於後段班，第二劑覆蓋率更是只有131名，叫做放牛班，台灣疫苗偏重第一劑，忽略第二劑，難道打了一劑就有足夠的保護力？蘇貞昌對此回應，以色列打了第2劑，現在1天7000人確診，「我們是零確診」。

陳以信提到，不是這樣算的，全世界在打疫苗第一劑和第二劑疫苗都是並重，因為要兩劑以後才會有足夠的保護力，但全世界只有台灣的數據獨樹一格，只有台灣衝第一劑，第二劑卻遠遠忽略。蘇貞昌則說，打疫苗的目的不就是為了零確診嗎？若疫苗多到放在抽屜裡不打，可以怪政府，但政府努力爭取。

陳以信認為，其他國家接種率比台灣低的，第二劑覆蓋率也比台灣高，這是選擇的問題。陳時中則說，這是大家的選擇不同，台灣用這樣的策略是造成疫情更嚴重，還是疫情控制得好。

陳以信表示，現在就台灣跟全世界不一樣。陳時中認為，「打疫苗是為了控制疫情，現在第二劑雖然打得少，但我們現在疫情控制得好，結果就是這樣子啊」。

對於陳以信指許多長者還在苦等第二劑，陳時中表示，有一部份的人打第二劑疫苗的時間還沒到，大概下禮拜開始，70歲以上的民眾要打第二劑、滿10週的，現在108萬下去了，30萬75歲滿10週的這禮拜也下去了。