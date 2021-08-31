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打造國際級教室、接軌業界　世新獲「企業最愛碩士生」私校冠軍

▲▼ 。（圖／世新大學提供）

▲世新大學獲Cheers雜誌的「企業最愛碩士生調查」 私校冠軍。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

Cheers雜誌的2021「企業最愛碩士生調查」調查結果出爐，世新大學連續第五年榮獲私校冠軍。世新大學認為，這與校內連年投入教學設備更新換代，和與國際接軌的建設，以及力行理論與實際並重有關，讓學生畢業後能順利接軌業界。

世新指出，在一片少子化陰霾的壟罩下，大部分大專院校都採取保守的緊縮政策，但校方近年採用最新的好萊塢技術，以上千塊LED面板租裝打造「智能攝影教學中心」，這種顛覆傳統影視製作邏輯的智能攝影棚，在全亞洲的大學校園裡絕對是第一座。

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世新認為，特色教學與跨域整合，是吸引學生的不二法門。因此，自Cheers雜誌2017年開始進行最大規模的研究所排名調查以來，世新始終蟬聯企業最愛的寶座，今年也力壓國立大學，在「傳播公關/媒體廣告」學群拿下冠軍、表現亮眼。

「當初會選擇世新，是受到家人極力鼓勵和支持！」畢業於世新大學新聞學系碩士班的張庭瑋，因為父親的一句話，「世新大學新聞傳播科系，就跟台大醫學系是醫學院龍頭的道理一樣，都是全台第一！」讓她在大學畢業後選擇繼續踏入新聞研究所就讀，也讓她在畢業前夕，就被5家不同產業公司找去面試，且通通錄取，最終她選擇發展與志向相結合的企業任職，加入醫鼎科技的「HEHO健康網」擔任採訪記者。

▲▼ 。（圖／世新大學提供）

▲世新大學獲Cheers雜誌的「企業最愛碩士生調查」 私校冠軍。（圖／世新大學提供）

張庭瑋坦言，進入碩班時，仍對站在台上公開表達非常害怕，因修讀世新非常有特色的實作課程，進而提升她在理論研究之外的人格特質，「上電視的壓力真的不是普通的大，但這個課程真的讓我的人生完全的不一樣，因為當你敢站上舞台，其他的事情不管是面試還是跟主管簡報，都算是小菜一碟了。」

世新指出，校方近年堅持以「數位傳播貫穿各學門」、「數據智能結合各專業」為辦學特色，重視跨領域的鍛鍊及能力，也積極推動課程改造、推廣「五年一貫」學程，鼓勵學生於五年內取得學士及碩士學位，站穩學習不中斷、跨領域進修等關鍵優勢。

董事長周成虎指出，世新大學在末代指考分發結果中，領先20所國立、私立大學，達成「招生零缺額」佳績，在於長期深耕特色領域，讓學生、家長、企業「有感」，持續為就業市場注入活水，也讓「世新人」備受肯定。

世新大學吳永乾除了代表校方對企業界的持續支持表示感謝外，也為世新學子在職場上的表現喝采，他強調，為實現學生「畢業即就業」，教學研究與市場脈動零落差，在學習環境持續推陳出新，包含2018年「全媒體大樓」、2019年「雲端數位學習中心」、2020年「六大教學研究中心」，以及2021年打造的全台灣第一間「8K影視廳」和同步好萊塢技術的「LED環幕智能攝影棚」，不但是全國大專院校創舉，亦促進影視生態與國際接軌，貫徹理論與實務並重的辦學方針，與世界著名學府們齊頭並進。
 

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