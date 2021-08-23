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世新主持播報社邁向嶄新里程碑　與世新電台合辦大賽

世新電台將「播報」範疇，橫跨時下最夯的「播客」領域，籌辦全國大賽。（圖／世新大學提供）

▲ 世新電台將「播報」範疇，橫跨時下最夯的「播客」領域，籌辦全國大賽。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

播客這股浪潮你跟上了嗎？世新廣播電臺作為校園電台的第一品牌超前部署率先投入，世新電台將所有主持群製播的節目全數上架至SoundOn/Apple/Spotify，讓學生的節目透過這些平台向更多的閱聽眾展現最潮最有創意最Young的活力！

今年更預計與世新大學主播社進行合作，繼今年年初的「我世新主播」全國性主播大賽完美落幕後，世新大學主持播報社與世新電台跨域合作，以原有的「播報」範疇，橫跨時下最夯的「播客」領域，共同籌辦全國大賽。世新大學作為傳播學府的龍頭，不僅為校內學生打造完善的學習環境，更新各項傳媒設備，也激發社團籌辦相關活動。

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2021年初「我世新主播」大賽決賽落幕 評審及選手全體合影。（圖／世新大學提供）

▲ 2021年初「我世新主播」大賽決賽落幕 評審及選手全體合影。

主持播報社王律涵社長很感謝能有這次的合作，他強調此次合作不但能使比賽更加多元豐富、規模擴大，更讓對於「播客」、「播報」有興趣的同學們齊聚一堂，也希望如世新電臺臺長陳清河副校長所言，期盼透過世新電臺與社團合作，為學生們提供展現自我的舞台，達到彼此互惠、雙贏共榮的成果。

主持播報社隸屬於世新大學的「學藝性」社團，平時邀請業師為社員們提供專業的主持播報課程，同時社課期間帶領同學們實戰演練，力行世新大學理論與實務合一、「德智兼修，手腦並用」的理念。

主持播報社邀請主播講課 指導社員踴躍上台演練。（圖／世新大學提供）

▲ 主持播報社邀請主播講課 指導社員踴躍上台演練。

今年年初主持播報社便和世新新聞傳播學院聯合主辦「我世新主播」的全國性主播大賽，吸引全國各大專院校的同學踴躍參加，秀出自己對於新聞播報的熱情以及優良的口語表達、臨場應變能力。透過這場大賽，讓全國各地的主播新星齊聚於世新大學，相互切磋播報能力，汲取第一線主播們的專業講評。世新大學藉由校內電台和社團合作，強化校內資源、為學生開拓良機，提供各大專院校學子一展長才的舞台，希冀能發掘各方人才，締造佳績。

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