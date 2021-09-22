陸央行公布「人民幣國際化報告」　2021Q1官方外匯儲備貨幣排第五

▲人民幣在2021年Q1全球官方外匯儲備貨幣中排名第五。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中國人民銀行18日公布《2021年人民幣國際化報告》。報告稱，據環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，2021年6月，在主要國際支付貨幣中人民幣排在第五位。2021年Q1，在國際貨幣基金組織（IMF）官方外匯儲備貨幣構成（COFER）中人民幣排在第五位。截至2021年6月末，境外主體持有境內人民幣股票等金融資產金額同比增長42.8%。

▲大陸央行公布人民幣國際化報告（圖／CFP）

大陸《金融時報》報導，截至2021年6月末，境外主體持有境內人民幣股票、債券、貸款及存款等金融資產金額合計為10.26兆元，同比增長42.8%。其中，2020年，「滬深港通」業務人民幣跨境收付金額合計為1.70兆元，同比增長65.3%，淨流出4132.87億元，2019年為淨流入1221.74億元。其中，「滬股通」和「深股通」合計淨流入1780.52億元，「港股通」淨流出5913.39億元。

《報告》指出，人民銀行將進一步完善人民幣跨境使用的政策支持體系和基礎設施安排，推動金融市場雙向開放，發展離岸人民幣市場，為市場主體使用人民幣營造更加便利的環境，同時，進一步健全跨境資金流動的審慎管理框架，守住不發生系統性風險的底線。

《報告》認為，經常項目和直接投資等與實體經濟相關的跨境人民幣結算量較快增長，大宗商品等重要領域及東盟等地區使用人民幣進一步增加。人民幣匯率彈性增強，雙向波動成為常態。為規避匯率風險，更多市場主體傾向在跨境貿易投資中選擇使用人民幣。跨境人民幣業務政策框架更為完善，在跨境貿易投資中使用人民幣更加便利。