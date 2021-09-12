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報平安？馬雲睽違114天首度現身　隔天阿里豪捐4300億

▲▼ 報平安？馬雲睽違114天首度現身　隔天阿里豪捐4300億 。（圖／翻攝自微博）

▲馬雲在浙江一處農場進行考察 。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

阿里巴巴創辦人馬雲自今年5月10日「阿里日」後，睽違4個月終於再次現身，陸媒和社群平台同步放送馬雲的最新現況。照片中馬雲已從昔日的商業場合和論壇演講臺走下，選擇在浙江一處農場亮相。部分意見認為馬雲此舉是在報平安，也有人認為他是在營造「與農民站在一起」的形象，表態支持中共中央「共同富裕」的主旋律。

綜合陸媒報導，因螞蟻金服風波深陷監管風暴中心的馬雲，本月1日在浙江省平湖市出現，這是自5月10日以來，睽違114天後首次亮相。照片中的他穿著休閒，於嘉興平湖一座農場和眾人交流，背景是成排成列的農作物，與他過往在國際商業論壇或商場上西裝畢挺的形象相當不同。

照片曝光後阿里巴巴證實，馬雲此次在農場是進行相關考察，為阿里接下來的發展制定相關計畫。就在馬雲農場考察行程隔天，阿里宣布撒幣1000億人民幣（約新台幣4293億元），響應中共中央共同富裕的政策，並公布10項具體行動，當中就有4項與農業有關，包括建設農產品採集中心等。

自媒體分析認為馬雲和阿里巴巴的公關操作，是要彰顯與中央合流，進軍「大農業」的意圖。不過也有網友認為，在成為監管風暴熱點的情況下，馬雲的現身有報平安的意味，藉由進軍農業的方向，釋放集團並非一昧執著金融操作的訊息。

除了阿里巴巴之外，京東、拼多多等互聯網大頭也規劃搶進農業，其中拼多多CEO陳磊更宣稱要把賺到的錢都花在「種地」上，未來將投入1000億人民幣進行農業研發。

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