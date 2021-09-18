這1區中秋節有雨「得從雲縫中賞月」　一圖秒懂連假4天雨區在哪

▲中秋連假各地天氣。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今天開始就是為期四天的中秋連假，中央氣象局表示，連假期間天氣高溫炎熱，午後局部地區將有雷陣雨，而中秋節當天各地賞月機率都偏高，僅靠近山區平地午後雷雨雲系消散速度較慢，可能要較晚才能賞月，而中秋節受到南方水氣影響，東南方有雨，不過雨量不大，因此仍可從雲縫中賞月。

氣象局技正羅雅尹表示，颱風璨樹已於今早減弱為溫帶氣旋，過去兩日受其影響，沿海地區的長浪也將逐漸減少。而菲律賓東方海面到南海有對流雲系發展，可能進一步發展為熱帶系統或颱風，需再觀察。

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▲連假期間天氣炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

受到太平洋高壓影響，未來一周各地天氣炎熱，西半部約34到35度、東半部32度，且午後有雷陣雨。今日西半部、東北部、花東山區午後有雨，明日起至中秋節午後雷雨範圍縮小，僅山區、中南部接近山區的平地有雨。而中秋節當日受南方雲系影響，東南方有水氣，東南部將斷續有雨。

羅雅尹表示，這幾天降雨型態都是午後雷雨為主，入夜後多數區域都有很高機會賞月，只是在鄰近山區地區，午後對流雲系消散速度較慢，可能要較晚才能夠賞月。而東南部雖然中秋節有雨，但降雨不會太明顯，仍可從雲縫中看到月亮。