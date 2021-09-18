2021桃園客家傳藝節開跑　推三大系列活動

▲2021桃園客家傳藝節開跑。（圖／客家文化基金會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021桃園客家傳藝節」即日起展開，市府秘書長黃治峯表示，市長鄭文燦上任以來，陸續向中央爭取經費，於市轄10個行政區興設完成各具特色的客家館舍，重視客家文化傳承，為歷屆市長之最；尤其是，世界級的客家博覽會將在2023年於桃園舉辦，雖是下任市長上任第一年的重大活動，但也是鄭市長任內爭取推動。

▲黃治峯表示，市長鄭文燦上任以來，重視客家文化傳承，為歷屆市長之最。（圖／客家文化基金會提供）

黃治峯秘書長說，「2021桃園客家傳藝節」由市府客家局和客家文化基金會共同舉辦，有「客家技藝傳承知識學苑」、「客庄稻草藝術創作大賽」、「客戲巡演」等三大系列活動。其中，10月初首先登場的是「客家技藝傳承知識學苑」，分為「知識學苑講座」、「職人大師講座」及「戶外研習課程」，共計8堂課。不但有草編、八音與戲曲等客庄達人的實地教學，客家搖滾天團及國際纏花大師的現身說法，更安排新屋埔頂農村生活園區的親身體驗。自即日起免費開放報名至10月25日止，名額有限，欲報從速。

▲「客庄稻草藝術創作大賽」比賽總獎金高達6萬5千元。（圖／新聞處資料照）

重頭戲「客庄稻草藝術創作大賽」10月16日，將在龍潭三坑青錢第前農田盛大舉辦，比賽總獎金高達6萬5千元，預計招募50隊，每隊以5至10人為限。自即日起至10月8日中午12時止開放報名，且報名參加之隊伍皆可獲得精美禮品。

「客戲巡演」於10月17日至11月13日間，邀請到新月娥歌劇團、紫園戲劇坊、德泰戲劇團、金龍戲劇團及御綺新時代劇坊等優質劇團，分別至大溪永昌宮、中壢仁海宮、平鎮褒忠祠、龍潭永福宮及八德霄裡玉元宮進行展演，邀請民眾免費入場觀看。

另為展現桃園客家傳統技藝與藝術的結合，本次特邀平鎮草編達人巫秀淇，以梵谷知名畫作《在亞爾的臥室》為題材，結合稻草創作藝術裝置《稻草的秘密》，再現百年前梵谷畫中的臥室，現場並提供民眾在稻香中躺坐。即日起至11月15日在桃捷A21站展出，歡迎大家前往欣賞體驗。

▲innisfree「綠茶籽精華液」下殺一瓶475元 小資女也能養出貴婦肌