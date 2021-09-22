瑞麟美而美董事長首度曝光！　老婦怒控他「害我老公抑鬰死」

▲瑞麟美而美老董賴瑞麟遭鄰居指控，因覬覦店面，藉故提告拆屋還地，官司糾纏10年，丈夫因此抑鬱而終。（圖／CTWANT提供，下同）。

圖、文／CTWANT

連鎖早餐店品牌瑞麟美而美，近年來擴展版圖，包括知名的永康街芒果冰品牌思慕昔、茶飲康青龍等都是旗下產業，老董賴瑞麟身價驚人，但神祕低調從未在媒體上露臉。本刊接獲投訴人謝太太（75歲）指控，她的店面緊鄰思慕昔，由於門口就是大樓所有權人的法定綠化用地，屢遭賴董檢舉、提告拆屋還地，雙方官司糾纏10年甚至害她丈夫抑鬱而終，她懷疑「鴨霸富豪為了買地才處處針對」，因此要幫自己和過世的老公討公道。

謝太太想到亡夫就紅了眼眶，今年清明節丈夫去世，死前心心念念就是和賴董兩家糾纏10年的畸零地官司，她表示「拆屋還地」官司判決賴董贏，但另外高等法院更一審判決謝太太家有「袋地通行權」，「官司還沒結束，今年初賴董竟先拆了我家店門口，還在上頭立了1公尺高的鐵絲網架，擋住一半的店面，害得我半年租不出去。」

▲投訴人謝太太拿出照片，怒控思慕昔只用隔簾遮住變電箱，另一側放置桌子供客人用餐，明顯違法。

謝太太想不透，賴董1人竟能代表整棟大樓近20戶的所有權人，強制執行拆屋還地，更氣人的還有，她和賴董的「思慕昔」中間隔著防火巷，巷子裡有大型變電箱還有棵老榕樹，「思慕昔不斷改建，後來榕樹沒了，賴董竟擴充店面，在上面設置桌椅，更將椅子釘在地上」。

對此，謝太太拿出1份2016年北市府都發局的函文佐證，「思慕昔違反建築物及法定空地綠化實施要點，被要求恢復成原狀！」同時她質疑「賴董自己明顯違法，又用各種方式讓我的店面沒人肯租，難道是想要收購店面嗎？」

無獨有偶，同樣身為鄰居遭賴董告上法院的A先生，今年初他接到法院文件，才知道因為擺在一樓、用來美化店門口的盆栽挨告「侵占公共空間」，「後來開管委會討論後『同意專用』，但是賴董卻『鴨霸』表態，撂話他不同意！」A先生懷疑這都是賴董伎倆「他想買下整棟公寓，但不想用高價收購，所以故意找漏洞提告，想逼走我們」。

對於和鄰居謝太太間的官司，賴瑞麟回應一切依照法律程序，當初因為思慕席裝潢問題兩家有些糾紛，但謝家竟先提告，「我是生意人以和為貴，但對方左手拿橄欖枝、右手拿刀在後面插就是不撤告」，他更表示自己未曾想買下謝家店面，反倒是對方想賣「幾年前謝先生曾問我要不要買店面，但我房子很多，因而婉拒了他」。至於，會提告1樓鄰居，他指出管委會開會決議1樓店面使用問題有程序瑕疵，「我認為正義公理一定存在，土地的部分，是非一定要弄清楚，因為這是世世代代的事。」

▲思慕昔以廣告布條擋住防火巷，謝太太直指賴董故意阻擋出入，再加上官司恩怨，她懷疑對方是為了買地才處處針對。

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