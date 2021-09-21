恆大債務危機關鍵時刻　許家印向全體員工發出「中秋家書」

▲恆大創辦人許家印。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸房地產開發商恆大集團深陷債務危機，更傳出面臨倒閉，員工人心惶惶。恆大董事長許家印21日對員工發出「中秋家書」，感謝員工的付出，強調恆大一定能走出至暗時刻，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份「敢擔當、負責任的答卷」。

許家印在「家書」中首先表示，「值此中秋佳節，我衷心祝愿你們及家人節日快樂、闔家安康！向仍然奮戰在復工復產第一線的全體員工致以最誠摯的問候！」

許家印提到，當前，公司遇到了前所未有的巨大困難，全體恆大員工都經受著從未有過的嚴峻挑戰，各級領導排除萬難、身先士卒、沒日沒夜，是保障公司大局穩定的中流砥柱，「在這裡，我向大家致以最真誠的感謝，向支持你們、默默承受了巨大犧牲的家人致以最崇高的敬意！」

▼恆大。（圖／路透社）



許家印指出，「一直以來，我為公司擁有一支忠心耿耿、任勞任怨、不計得失的恆大鐵軍，感到無比自豪。我堅信，恆大人永不服輸、越挫越強的精神，是我們戰勝一切困難的力量之源！我更加堅信，通過各級領導和全體員工的共同努力、艱苦奮鬥，恆大一定能盡快走出至暗時刻，一定能加快推進全面復工復產，一定能實現"保交樓"的重大目標，向購房者、投資者、合作夥伴和金融機構交出一份敢擔當、負責任的答卷。」

許家印最後強調，「人心齊，泰山移！同事們，讓我們更加緊密團結起來，以百折不撓的勇氣，堅韌不拔的精神，全力以赴履行好我們的社會責任，共同創造美好的未來！」