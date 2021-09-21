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人氣烤肉飯「GRiLL Box 」吹響熄燈號！　才剛開放內用月底就關門

▲▼開放內用才2週！人氣烤肉飯「GRiLL Box 」熄燈。（圖／翻攝自「GRiLL Box」Instagram）

▲「GRiLL Box 」烤肉飯有高人氣。（圖／翻攝自「GRiLL Box」Instagram）

記者張靖榕／綜合報導

民生社區知名餐廳「GRiLL Box 又一間商行」日前宣布，由於內部異動關係，將在9月底熄燈。又一間民生社區餐廳停業，讓不少粉絲哀號，「從來沒有一間店的消失，令人如此難過。」

2020年5月才開幕的「GRiLL Box」位於北捷南京三民站附近，每天營業時間只有傍晚5點到晚上9點。餐廳在開幕後立刻吸引目光，因其料理團隊背景實力強，店裡牛舌、牛橫膈膜、雞腿、梅花豬等各式烤肉飯都相當可口，還會依時節提供不同菜色，並且不定期調整菜單。

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開幕僅一年半的時間就吸引許多美食部落客推薦，臉書和Instagram也累積好幾千名粉絲，Google上更有近300則評論，評價為相當高的4.7分。

▲▼開放內用才2週！人氣烤肉飯「GRiLL Box 」熄燈。（圖／翻攝自「GRiLL Box」Instagram）

▲官方Instagram通知歇業消息。（圖／翻攝自「GRiLL Box」Instagram）

今年5月疫情爆發後，「GRiLL Box」提供種類多樣的外帶餐盒，同時強打誘人的酒釀辣椒醬，直到本月1日起才重新開放內用，結果中秋連假前突然發布令人錯愕的消息，表示內部異動關係，餐廳只營業到9月30日，令許多粉絲感到惋惜。

粉絲紛紛留言，「下半年最震驚消息」、「慟！悲愴！我會餓死」、「好難過」、「好突然」、「我昨天才吃的說，今天就通知我這個」、「回來的話一定要說喔」！

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