自購防護衣看這裡！穿脫「漏這一步驟」藏破口　病毒恐沾全身

▲王珏瑋指出，穿防護衣需將手套套在袖子外，脫防護衣時則要避免手碰到裡面乾淨衣服。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

新冠肺炎Delta變種病毒在台傳出多起病例，有部分民眾自購防護衣保護自己，無論是進出病房探病或是接送結束隔離觀察的親友，都能見到民眾戴上透明面罩，甚至有人包全身防護衣避免沾染病毒。有警消提醒，防護衣如搭配手套時，需將手套套在袖子外，脫防護衣時要避免手碰到裡面乾淨衣服，要「用捲的」將髒的外層捲到裡面去，避免病毒趁隙而入。

台北市消防局雙園分隊小隊長王珏瑋表示，常常見到民眾穿著防護衣與口罩外出，穿上容易但脫下才更是關鍵，如脫下防護衣的步驟錯誤，很有可能將表層的細菌、病毒沾染到全身，國外便有實驗，透過雙手沾滿螢光劑再脫下防護衣服，儘管全程雙手盡量不碰到身體，但在紫外燈照射下，雙手的螢光劑仍有機會沾到身體，脫防護衣的步驟如果錯誤，很有可能成為病毒侵入的破口。

▲王珏瑋說明，脫防護衣需要用「捲」的，將髒污的外層捲在裡面，避免污染。（圖／記者游宗樺攝）

王珏瑋指出，穿防護衣搭配手套的話，手套開口需要套在防護衣的袖子外，面罩、口罩則需戴到定位戴牢，最重要的關鍵是在「脫」防護衣，此時面罩、口罩一定是最後脫下，雙手要先進行消毒，在脫下的時候，避免雙手碰到身體，用「捲」的方式把髒的外層捲在裡面，必要時可破壞拋棄式防護衣，讓捲的過程更容易，就像吃完手扒雞的手套，會反面脫下的原理一樣，避免碰到外層的髒污。

王珏瑋說明，當護目鏡取下後，鏡面要用消毒水噴過消毒擦拭乾淨，但口罩千萬不能噴酒精，這樣不但不能讓口罩重複使用，更會破壞口罩應有的防護效果。如果民眾家中有玄關，可以設立一個穿脫防護衣的地方，並放置垃圾桶丟棄這些拋棄式防疫用具，減少病毒進屋的機會。