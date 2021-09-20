骨灰級貴婦下午茶！　網回憶「比雞腿便當貴」狂推：比粉粿Ｑ

▲「太白粉勾芡」是骨灰級的下午茶甜點之一 。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

記者謝欣辰／綜合報導

在早年還沒有飯店高級下午茶的年代，能有一道飯後甜點，已經是內心最大的滿足。近期有位網友在《廚藝公社》分享自製的骨灰級下午茶「太白粉勾芡」，讓許多網友看到不禁直呼，「好懷念」，「一定要學起來」。

原PO分享製作這道古早味甜點的步驟，第一步是先煮開水，等候開水煮沸同時，將太白粉倒至碗中，再加點水攪拌成漿，待開水滾後，慢慢加入碗內的太白粉漿，邊加水邊攪拌成至透明狀，最後加上黑糖粉攪拌後即可完成！原PO說，這道太白粉勾芡，不僅是小時候的下午茶，「更是我破嘴的良藥」。

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▲將太白粉倒至碗中，再加水攪拌成漿。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

▲待開水滾後，緩緩倒入碗內的太白粉漿，攪拌成至透明狀。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

▲最後加上黑糖粉攪拌後即可完成。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

貼文一出，喚起網友們腦海中的回憶，「還記得街上會有攤車叫賣著麵茶和太白粉糊，叫一碗麵茶加太白粉糊，100元找不到10元，比當時的雞腿便當還貴」，「這甜點超常跟麵茶一起賣，以前基隆街上就有阿伯推著攤車叫賣，真的好懷念」，「這超好吃！！小時候我媽常用給我吃，長大自己做都失敗」，「覺得比現在的黑糖粉粿更軟Q，要看粉放的濃度比例，還有冰塊的多寡，雖然做法很簡單，但要好吃很難」，「古早味零食，我記得三輪車上的水壺還會響」，也有網友表示，「把黑糖先煮成黑糖水，太白粉改地瓜粉，可以治中暑」引起討論。