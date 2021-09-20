正妹YouTuber離奇失蹤！和未婚夫甜蜜出遊驚傳家暴　遺體疑尋獲

▲裴蒂托與未婚夫勞德里的合照看起來相當甜蜜。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國22歲YouTuber裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）辭去工作，開心與23歲未婚夫開著露營車跨州旅行，然而這趟羨煞眾人的行程如今似乎成為她的絕命之旅，在8月底與父母聯繫後離奇失蹤，只有未婚夫一人獨自返回家中。依據聯邦調查局（FBI）最新說法，已於懷俄明州國有林區尋獲一具女屍，特徵與裴蒂托相符。

綜合路透等外媒報導，裴蒂托辭去工作後，今年7月與未婚夫勞德里（Brian Laundrie）外出旅行，從東岸紐約州出發，並把一路上的點滴分享在IG及YouTube頻道中。依據影片，2人互動相當甜蜜，享受夕陽、在沙灘散步，熱情親吻對方。

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▲裴蒂托IG可以連結至YouTube頻道，但只有一段8月20日發布的影片。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

只不過就在2個星期前，勞德里獨自開著露營車回到佛州北港（North Port）家中，裴蒂托離奇失蹤。到了9月11日這天，也就是勞德里返家的10天後，裴蒂托家人向警方通報失蹤，當局隨即展開大規模搜索行動。

現已知裴蒂托最後一次與家人聯繫的時間為8月下旬，當時她與勞德里所在的地方為懷俄明州國有林區。不過猶他州警方上周發布一段8月12日交通攔查隨身攝影機畫面，可見裴蒂托哭著描述她與勞德里之間的爭吵，直言有時2人的口角衝突會演變成肢體暴力，當時警方則是堅持2人必須分開過夜，裴蒂托睡在車上，勞德里要住在旅館裡。

▲警方發布當時交通攔查隨身攝影機畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

勞德里目前被列為利害關係人，先前拒絕配合調查，還聘請一名律師，但就在幾天後也宣告失蹤，他的家人也說已經好幾天沒看到他，讓全案更添離奇。

然而令人心痛的是，聯邦調查局及警方現已證實，相關人員19日在懷俄明州國有林區尋獲一具女屍，特徵與裴蒂托相符，但現階段尚未完成法醫鑑定、死因尚未判定，無法百分百確定死者就是裴蒂托，已向裴蒂托家人告知此事。

在當局尋獲女屍後，搜索行動仍持續進行，但截至當地19日傍晚6時，並未發現勞德里的身影。當局表示，將持續詢問可能與這對情侶有過接觸的人，取得更多線索。

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