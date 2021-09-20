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深夜開趴！3女童聽「開門聲」騰空躺平　15秒可愛影片讓網笑瘋

記者鄒鎮宇／綜合報導

抓到了齁！台中3名可愛的小姊妹蕎蕎、庭庭、倪倪被媽媽帶到房間睡覺後，竟趁大人不注意偷偷爬起來唱歌、玩遊戲，沒想到3人突然聽到有聲響靠近，瞬間鳥獸散、各自歸位躺平。3姊妹可愛又迅速的15秒影片被媽媽上傳後，讓6500多人笑翻，直呼「這一定有經過無數次的訓練才能如此地熟練！」

網友Abby Cheng在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出這段逗趣的15秒過程。影片顯示，7歲的蕎蕎、6歲的庭庭及2歲的倪倪在19日晚間10時6分偷偷爬起來，3人站在床上開心地唱歌、跳舞。

沒想到，3姊妹唱到一半，庭庭第一時間聽到疑似腳步及開門的聲音，瞬間衝回原位，身為老大的蕎蕎更是表演「騰空躺平」的絕技，1秒落下躺好，最小的倪倪則在看到姊姊們的動作後非常慌亂，最後才跟上趴好。

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▲▼深夜開趴！3女童聽「開門聲」1秒躺平　15秒可愛影片讓網笑瘋。（圖／Abby Cheng授權提供）

▲▼3姊妹聽到外面的聲響，1秒內迅速躺平。（圖／Abby Cheng授權提供）

▲▼深夜開趴！3女童聽「開門聲」1秒躺平　15秒可愛影片讓網笑瘋。（圖／Abby Cheng授權提供）

該文PO出後吸引6500多名網友朝聖，「也跳太大了吧，好怕他們撞到頭」、「以後可以當特種部隊，這速度…」「我小時候也都這樣欸，晚上不睡還在房間玩電腦，拿浴巾把門縫塞著」、「笑死 最小的比較沒經驗」、「可愛哈哈，最小的還是菜鳥，慢姐姐一步」、「哈哈好可愛，小的一開始還躺錯地方」。

Abby Cheng向《東森新媒體ETtoday新聞雲》表示，平都會讓孩子們在晚上8點30分進房睡覺，因為連假才會晚一點，沒想到3姊妹竟偷偷在玩；她進房間時還開玩笑說「想被揍嗎？」最後看到監視畫面也是笑到不能自己，決定PO網分享。

Abby Cheng也透露，因為她和老公平時都要上班，只能由阿嬤一個人在家照顧，因此在房內裝監視器是避免阿嬤在1樓至3樓間不斷來回，會安裝監視器也是基於安全考量，「我能保證等她們都懂事了就會拿去裝樓下的」。

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