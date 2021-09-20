陸禁釋迦及蓮霧輸入　桃園藍營：鳳梨被禁後未見民進黨超前部署

▲中國再禁台灣釋迦輸入。（圖／農糧署）

記者楊淑媛／桃園報導

針對大陸暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，桃園市國民黨籍市議員黃敬平20日表示，這件事情早在今年3月鳳梨被禁登陸時，執政的民進黨政府就該未雨綢繆，民進黨政府最喜歡說自己超前部署，顯示民進黨這段期間以來一直沒有積極分散農產水果外銷的多元管道，民進黨政治人物除了只會用政治口水罵中國、還有抗議，卻不懂得替農民想辦法！

▲黃敬平表示，繼鳳梨被禁輸入大陸，今再禁台灣釋迦和蓮霧輸入已有半年，未見民進黨政府為農民超前部署。（圖／翻攝黃敬平臉書）

黃敬平說，中國在美中貿易戰，對美方在貿易清單上對中國進口產品祭出高關稅限制後，向WTO提出抗議但被駁回、澳洲政府向WTO提出申訴中國對澳洲輸中葡萄酒採高關稅限制，WTO並無法有效解決兩國貿易爭端，中國今天敢這樣做就不怕你告上WTO了！

所以這些國際現實說明什麼？民進黨不切實際，根本不想解決問題！只想讓台灣農民持續受害，叫自己人努力吃鳳梨之後，接著努力幫忙吃蓮霧、釋迦，除此之外，民進黨解決問題之道，竟然是繼續罵中國，然後叫大家跟著一起罵中國，不跟著罵中國還會被民進黨批評說扯後腿、不敢罵中國！

因此，中國此舉當然無助於改善當前已低到不能再低的兩岸關係，只會持續累積兩岸民間的仇恨值、累積民進黨用以政治存利的「相罵本」，最慘的是台灣農民農產成本損失的血淚只能往肚裡吞！