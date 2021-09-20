中秋前夕「她收公司2大禮」！　網一看全急喊：那是話術，別簽

▲有網友被要求簽自願離職，網急喊「別簽」。（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

受新冠疫情影響，許多企業因財務壓力，紛紛資遣員工。對此，就有一名女網友指出，在中秋前夕被主管通知自己不適任該份工作，還被要求簽下自願離職，無奈感嘆「一直努力想做好，最後卻換來被勸退」。貼文曝光後，掀起網友一面倒驚喊，「那是話術，千萬不要簽自願離職！」

有一名女網友近日在Dcard以「中秋前夕，公司送了我兩樣」為題發文表示，身為上班族的我，最期待就是可以放假休息，禮拜五的下午一如往常，做著工作，期待著下班時間到來，想著可以拿著公司發的中秋獎金去採買」。不料，下班前卻被主管當面表示，「我們覺得你不適任這份工作，這工作不適合你，所以你簽自願離職吧」

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▲有一名女網友被主管要求簽自願離職。（示意圖／翻攝Dcard）

這位女網友指出，自己被要求離職的理由是被覺得「速度不夠快，不夠細心，而且會犯錯，覺得這樣對彼此都好，而且被認為沒學到什麼。」

原PO感嘆，「我才剛進去不久，自認自己怕做不完跟不上，所以每天加班到6、7點，加班沒有加班費就算了，事情也趕在時間內做完，就深怕被說話，一直努力想做好，最後卻換來被勸退……。」

貼文曝光後，立刻引起許多網友向原PO提醒「不要簽自願離職」，紛紛驚喊「不要簽自願離職，讓他給你開非自願離職」、「別被唬！簽了就沒得選非自願離職，資遣費一定要到手」、「你選擇簽了就算是自願離職，選擇不簽直接叫他開非自願離職才有資遣費啊」、「不要簽啊，你不是非自願！」、「絕對不能簽」、「簽了那個東西就不能拿失業救濟還有資遣費了，那是話術」。

▲有網友被要求簽自願離職，網急喊「別簽」 。（圖／翻攝Dcard）

也有專家提出建議表示，「不要簽，從現在開始錄音截圖蒐證，群組也趕在對方踢出你之前截圖，要快！如果公司取消你門禁逼迫你，你要記得你還是在職員工，有工作的權利與義務，所以如果遇到那種事直接報警，做一個你有要履行勞動契約的行為，接著注意，公司一定會無所不用其極地醜化你，千萬不要失去冷靜，最後切記如果有需要走到調解，公司一定會各種拖時間，而且會軟硬兼施要你不要拖時間，千萬不要姑息，調解過程甚至是訴訟過程中仍然可以找工作，加油。」