點外送牛排「3倍醬加爆」肉浮在醬上！　他怒PO照反被罵：你的問題

▲原PO點牛排外送，圖為示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

鐵盤上滋滋作響的牛排淋上濃郁的蘑菇醬，屬於臺式牛排館的美味俘獲不少民眾的味蕾，一名網友叫牛排外送，因為餐點本身就會淋醬汁，因此備註「可以不給醬」，沒想到收到餐點時，店家竟然附上兩盒蘑菇醬，更讓人傻眼的是，打開餐盒發現「牛排浮在醬上」，讓他超傻眼。貼文曝光後，網友們全笑翻。

原PO在PTT發文，之前叫過一間牛排外送覺得好吃，打算再叫一次，餐點本身就有淋蘑菇醬，店家還會另外再給一盒醬汁，上次附贈的沒用到就丟了，不想要浪費食材，因此特別備註「可以不給醬，因為記得上次點牛排本來就有」。

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結果餐點送來，照樣附贈醬汁就算了，還一次給2盒，之後他打開餐盒，發現餐點加了滿滿的蘑菇醬，氣得原PO大罵，「整盒牛排浮在醬上，備註跟你說可以不用醬，結果牛排店把醬加爆是怎樣？」

▲▼店家附贈兩盒蘑菇醬之外，還把餐點的醬汁加好加滿。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們笑翻天，「感覺很好吃」、「給你你還嫌，明天不會去買油麵，自己煮蘑菇麵」、「免錢給你加醬還嫌」、「笑死，我的宗旨就是，他X的加爆」、「不要一盒，那你是不是要兩盒」、「不然下次寫：只要一份醬就好」、「誰跟你說那是醬，那是附餐的飲料」、「店家會不會以為你上次沒拿到醬在嗆人」。

其中，不少網友認為，是原PO備註寫得不夠清楚，「可以不給，這種情況通常店家都會給」、「備註寫的模稜兩可」、「你自己說可以不用給，代表給不給沒差啊」、「可以不給，就是交給店家決定，當然醬會加爆」、「可以不給的意思就是，給了也沒關係啊」。