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台南市東區早餐店晚上傳火警　「水煙」滅蟑1人不適送醫

▲台南市東區莊敬路1家早餐店，以「水煙式殺蟲劑」產生白煙要滅蟑，但2樓住戶誤以為發生火而報案，消防人員雖發現虛驚一場，惟2樓住戶有人不適送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區莊敬路1家早餐店，以「水煙式殺蟲劑」產生白煙要滅蟑，但2樓住戶誤以為發生火而報案，消防人員雖發現虛驚一場，惟2樓住戶有人不適送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區莊敬路1棟大樓1樓的早餐店，19日晚上9時許突冒出陣陣白煙，2樓住戶發現有馬上向消防局報稱發生火警，消防人員據報迅速到場搶救，卻發現並非火警，而是店家以「水煙式殺蟲劑」產生白煙要滅蟑，並非真的起火，惟2樓住戶有1人身體不適，消防人員送醫檢查治療。

台南市消防局119報案台，於19日晚上9時許據報後，馬上派遣復興、後甲、南門、東門等分隊人車前往，後甲分隊人車到場後，未發現明顯火煙，但2樓住戶有人在招手，指1樓早餐店可能發生火警。

▲台南市東區莊敬路1家早餐店，以「水煙式殺蟲劑」產生白煙要滅蟑，但2樓住戶誤以為發生火而報案，消防人員雖發現虛驚一場，惟2樓住戶有人不適送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員設法打開1樓的早餐店大門，發現屋內確有煙霧冒出，但與一般火警產生的濃煙不同，消防人員以熱顯像儀仔細追蹤煙霧來源，一方面引導2樓4大2小共6名住戶下樓到戶外安全處，其中1人戶反映身體感到不舒服，消防人員馬上以救護車協助送醫檢查治療。

據接獲通知趕到的早餐店負責人表示，他們在店內使用水煙式殺蟲劑想要撲殺蟑螂，沒想到引起的煙霧造成大樓其他住戶誤會發生火警。消防人員在確認是「水煙式殺蟲劑」造成的水煙，並非失火後，消防人車才撤離現場，結速束這場虛驚。

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