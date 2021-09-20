別人家當飯店！怪賊吃飯、游泳樣樣來　「偷到一半睡著」屋主傻眼

▲ 斯蒂德曼半夜發現家中有陌生人闖入。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州日前發生一起詭異事件，一名女子半夜從睡夢中醒來，發現家中有陌生男子闖入，將他趕走後才發現，男子溜進她家後不僅躺上床睡覺，還吃了一頓飯、游了泳，最後偷走一條內褲，簡直把她家當成飯店，令她相當傻眼。

《紐約郵報》15日報導，女子斯蒂德曼（Stacy Steadman）和丈夫、兒子及大伯（小叔）同住，日前半夜下床發現一間空房間的燈被打開，走進房間竟看見一名陌生男子躺在床上呼呼大睡。由於她的丈夫皮爾森（Raymond Pearson）出門工作，她趕緊叫醒大伯布萊恩（Bryant Pearson），將這名男子趕出家門。

斯蒂德曼接著發現一連串詭異之處，原來她家不僅後門被人打開，游泳池邊還有一條濕淋淋的褲子，代表男子曾經跳進泳池游泳。他還吃光斯蒂德曼一家人昨晚吃剩的雞肉，接著在她家浴室點了一根蠟燭，離開前甚至偷走她兒子的內褲。

皮爾森表示，凌晨4時出門上班前曾目睹這名男子光著上身走在街上。等到他走遠後，皮爾森才開車離開，目前不清楚男子究竟是如何進到他們家中。幸運的是，警方已經逮捕這名涉嫌偷竊的男子，懷疑他是喝醉後犯案。

事實上，這並不是第一次有小偷將別人的房子當成飯店。佛羅里達州的薩拉索塔2015年也曾發生類似事件，一名男子闖入一戶人家後便在沙發上睡著，隨後被警方逮捕。

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