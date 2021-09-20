F-35每小時飛行成本「要價91萬」　洛馬新合約降低30%

▲F-35戰機的飛行成本，連美國自己都難以負擔。（圖／USAF）



記者林彥臣／綜合報導

由美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司研發的隱形戰機F-35，不僅售價讓許多想入手的國家望之卻步，每小時要價33000美元（約新台幣91萬）的飛行成本，就連美國自己都難以負擔。不過洛克希德·馬丁與五角大廈簽訂的2021-2023 財年合約顯示， F-35的每小時飛行成本降低30%。

根據 f35.com網站報導，洛克希德·馬丁公司副總裁兼F-35部門總經理勞德代爾（Bridget Lauderdale） 表示，與2020年度合同相比，新合約的飛行小時成本降低了30%以上，計算飛行小時成本時考慮了保養費用、零件和耗材價格、燃油和潤滑油成本、服役壽命等因素。

洛克希德·馬丁公司預計，在未來5年內，F-35的飛行小時成本將會再降40%，目前，洛馬公司已交付690多架F-35戰機，部署在全球21個基地，累計培訓了1460名飛官、11025名地勤人員，F-35機隊的總飛行時間超過43萬小時。

▲洛克希德·馬丁與五角大廈的新合約，降低了30%的成本。（圖／達志影像／美聯社）



美國《空軍雜誌》（Air Force Magazine）7月報導， 美國政府問責局建議，在現有和即將下線的F-35戰機「降低使用成本詳細計劃」制定出來之前，不要滿負荷生產。

美國政府問責局在報告中指出，儘管在努力降低F-35戰鬥機的維持成本，但戰機的66年預期壽命週期的維持成本，已從1.11萬億美元增至1.27萬億美元。