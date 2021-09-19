KTV廁所激情四腳獸！女被嫌「吞吐技術差」怒告侵犯…事後竟蒸發

▲一名女子疑似不滿被嫌「口交技術差」，怒告男子乘機性交罪。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixbay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中一名楊姓男子今年2月和朋友到桃園KTV狂歡，在酒精催化下，和一名女子互相產生好感，於是2人就到包廂廁所，由女生為他進行口交，不料過程中他卻嫌棄女子技術不好，讓對方自覺受辱，氣得告他乘機性交罪。事後檢察官傳喚女子到庭時，她卻突然表明「不告了」，並且人間蒸發。對此，台灣高等檢察署的判決也在日前出爐。

據了解，楊男在今年2月10日與朋友到桃園中華路上的錢櫃KTV狂歡，期間在酒酣耳熱之際，與另一名女子互有好感，2人便開始越來越親密，甚至女子要去廁所時，還多次找楊男陪同，並在第2次到廁所時，開始激情愛撫，女子更主動蹲下替他口交，不料楊男卻出言嫌棄她技術差、不想要了，讓她心生不滿。

事後，女子好友因見楊男尾隨她到廁所，於是便到廁所外敲門找人，深怕女子受到傷害。2人聽到敲門聲後，楊男便趕緊整理好衣服離去，而女子則在馬桶旁作勢想要嘔吐，並聲稱遭到楊男性侵，於是好友便趕緊帶她離開，並在隔天到警察局報案。

女子報案後表示，自己當天因為喝了太多酒，後來意識開始模糊，結果楊男竟趁她去廁所時，假借要陪同的名義，在廁所內隨意撫摸她的身體，並將褲子脫下，露出陰莖強行口交，直到朋友將她帶離後，隔天早上起床發現嘴巴有異味，才驚覺自己遭到楊男性侵。

▲女子表示，起床後發現口中有異味，才驚覺被侵犯。（示意圖／視覺中國CFP）

楊男事後坦承的確有與女子發生性行為，但他也表明自己並未乘機性侵害。他指出，當天是透過朋友介紹後當天才認識女子，期間女子共邀他去廁所3次，他也都答應陪同，結果在第2次時女子主動幫他口交、打手槍，直到女子好友來敲門時，他才開門離開，並看到女子在馬桶旁裝吐，且還聽到女子跟好友說自己沒事。

檢察官指出，女子報案後，卻又表示不提刑事告訴，且不管是檢察官多次傳喚或是社工想要安排見面，她都不接電話、不到庭，因此認為全案沒有積極事證可以證明楊男涉犯乘機性交罪，處分不起訴。案件也依職權送台灣高等檢察署再議。高檢署認為，全案調查完備，駁回再議。