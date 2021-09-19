「愛國者治港」後首場選舉　香港選委會投票「維安警力比選民多」

▲香港「選舉委員會」選舉。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港19日舉行「選舉委員會」投票，香港特首林鄭月娥評價，這是香港「完善選舉制度」之後，第一場落實「愛國者治港」的選舉。香港警方為了保障選舉順利舉行，出動了5千多名警力，被外界質疑，警員的人數都比選民還要多。

香港「選舉委員會」共有兩個主要功能，一是提名選舉特首，另外一個是會選出未來立法會一共40名議員，並負責提名所有參選立法會的候選人。「選舉委員會」過去只有1200委員，但大陸全國人大今年3月修法「完善香港選舉制度」之後，本次選舉將選出1500名委員。

為了保障選舉順利舉行，香港警方今日出動了5千多名警力，於各地進行巡邏及搜查，但本次選舉只有4889名合資格選民，警員數量明顯多於選民，引來了不少質疑。對此，香港警務處處長蕭澤頤表示，加派警力只有一個目的，就是為了大家的安全著想。

香港特首林鄭月娥上午也前往投票站巡視，並在接受媒體採訪時表示，今天進行的選舉委員會選舉投票是非常有意義的，因為這是香港在完善選舉制度後，落實「愛國者治港」的首場選舉，「香港今天迎來了新局面，再加上今年12月的另一場選舉，即立法會第七屆換屆選舉和明年3月的行政長官選舉，香港將進入一個新的時代。」

▼林鄭月娥巡視投票站。（圖／路透社）

