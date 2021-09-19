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中秋連假人潮夯　台南山上花園水道博物館創解封後最高入園人數

▲中秋連假進入第2天，台南山上花園水道博物館創下5月封園以來，最多入園人次，回流的人潮，也讓園區繃緊神經，持續強化各種防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中秋連假進入第2天，台南山上花園水道博物館創下5月封園以來，最多入園人次，回流的人潮，也讓園區繃緊神經，持續強化各種防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋連假進入第2天，出遊人潮開始由市區外溢至郊區，台南山上花園水道博物館截至中午為止，已經進入超過1千人次遊憩人潮，創下5月封園以來，最多入園人次，回流的人潮，也讓園區繃緊神經，持續強化各種防疫作為，預料接下來的中秋假期，假日人潮將持續出現，逐漸回復正常生活。

▲中秋連假進入第2天，台南山上花園水道博物館創下5月封園以來，最多入園人次，回流的人潮，也讓園區繃緊神經，持續強化各種防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，今年民眾整體出遊意願，受到疫情影響，在年初時，假日都還有3千人左右，但到5月份配合防疫等級提升封園，到7月份重新開園，到園人數已經明顯減少，假日平均人數都在2百人以下，甚至還曾出現兩位數的窘境。

8月中旬，疫情較為和緩後，入園人數明顯回升，假日入園人數來到1千人次上下，但接連的豪大雨，加上又傳出變種病毒入侵，人數又下降到百人上下。

▲中秋連假進入第2天，台南山上花園水道博物館創下5月封園以來，最多入園人次，回流的人潮，也讓園區繃緊神經，持續強化各種防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中秋連假，在台南市長黃偉哲帶頭行銷下，加上包括俗女養成記、斯卡羅等戲劇加持下，台南市出現久違的觀光人潮，並且逐步擴散到山區，加上最近曾文溪畔田根仔草盛開，也讓山區觀光再注入活力，吸引民眾到台南山上花園水道博物館一遊。

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