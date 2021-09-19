陸稱「蟲害」禁我蓮霧、釋迦　食藥署：不會加強抽驗大陸農產品

▲釋迦示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

大陸海關總署今（19）日突宣布明起禁止台灣蓮霧和釋迦進口，原因是多次從台灣輸大陸的這兩項水果中檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，農委會下午將召開記者會回應。食藥署長吳秀梅表示，不會因此加強大陸農產品抽驗，但一定會在邊境做把關。

防檢局今年2月提到，為確保台灣蓮霧輸出品質將啟動加倍取樣檢查，合格率100%，卻遭中國大陸禁止出口，截至目前農委會仍未做出相關回應。

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農委會公開資訊可看到，過去3年2019、2020和2021年1至8月間數字，台灣釋迦出口到大陸為13,927公噸、產值新台幣11.93億，13,588公噸、產值12.55億，14,672公噸、產值13.32億。蓮霧2019、2020和2021年1至8月間數字，4836公噸、產值5.75億，4792公噸、產值5.34億，2233公噸、產值2.42億。

以2019年為例，釋迦、蓮霧和鳳梨出口到大陸總金額將近40億，若大陸確定之後都不再進口這些水果，代表台灣每年會損失超過近40億產值。

食藥署長吳秀梅今（19）日下午接受記者聯訪時表示，蟲害是由防檢局把關，食藥署則是負責農藥抽驗。至於是否會因為中國大陸禁止出口，就加強抽驗農藥因應？吳秀梅表示，「不會因為人家驗我們就驗回去」，一定會在邊境做把關。